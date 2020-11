/FOTOGALERIE/ Hokejisté Hradce Králové vrátili Vítkovicím pondělní porážku. Domácí výhru 3:2 režíroval obránce Hronek.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Vítkovice Ridera. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Opět potvrdil svoje obrovské kvality. Hráč Detroitu Filip Hronek sice hrál už páté utkání v šesti dnech, ale na jeho středečním výkonu to znát rozhodně nebylo. Dvěma góly pomohl porazit houževnaté Vítkovice. „Hraje skvěle, teď mu to tam dvakrát spadlo, samozřejmě budeme rádi, když mu to tam bude padat pořád,“ pochválil Hronka útočník Jakub Orsava, jenž mu u první branky asistoval.