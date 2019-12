Toho chlapa Hradec miloval. Vždy létal po ledě jako Martina Sáblíková, mezi mantinely nechával duši, všechny síly, srdce.

Jenže v neděli večer to bylo jinak. Pokřik: Hej, hej, Rasty Dej zněl kysele. Slovenský útočník, toho času ve službách Vítkovic, byl totiž jednou ze zásadních postav zápasu 26. kola hokejové extraligy, který Mountfieldu vskutku nevyšel.

Vítkovičtí vyhráli v ČPP Aréně 2:0, Dej dal jeden gól a na druhý přihrál. Navíc jeho mančaft potvrdil starou pravdu o novém koštěti, jež dobře mete.

Severomoravané přijeli do Hradce s novým koučem, protřelým to mužem Mojmírem Trličíkem. V pátek totiž dostali naloženo od Karlových Varů 9:1 a zapadli definitivně do společnosti Pardubic, tedy týmů bojujících o záchranu.

„Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas, postavení v tabulce je trochu zavádějící,“ řekl hradecký kouč Tomáš Martinec.

Jeho slova, byť vyřčená po utkání, se potvrdila. Hosté byli zarputilí, velmi defenzivní, naprosto famózně jim zachytal gólman Miroslav Svoboda, muž duelu.

„Kdybychom se tam nedostali… Ale my jsme našli ta okna, třikrát jsme jeli sami na bránu. Jenže nedáme nic,“ láteřil matador z hradeckého útoku Petr Koukal.

Tutové šance měli v první polovině zápasu Tomáš Vincour, Radek Smoleňák i Rudolf Červený. Zkušení střelci však na Svobodu nevyzráli, proto Hradec skóre nezlomil a ukázalo se, že měl kouč Martinec svatou pravdu, když prohlásil: „Bylo to o jednom gólu, bohužel ho daly Vítkovice.“

Klíčová branka padla ve 47. minutě. Domácím se zadrhla rozehrávka ve vlastním obranném pásmu, puk se odrazil do dobré pozice před Deje, jenž potvrdil, že hradecký led zná nad jiné. Kotouč napálil famózně nad rameno Marka Mazance, mimochodem opět nejlepšího hráče Mountfieldu. Druhou ránu přidali hosté v poslední minutě při power play domácích.

A bylo hotovo.

Hradec Králové - Vítkovice 0:2

Fakta - branky a asistence: 47. Dej (Výtisk), 60. R. Veselý (Dej). Rozhodčí: Hejduk, Harnebring – Lučan, Kis. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 4208. Třetiny: 0:0, 0:0, 0:2.

Mountfield HK: Mazanec – Zámorský, Linhart, F. Pavlík, Šalda, Nedomlel, Rosandić, R. Pilař – Vincour, Rákos, Červený – Smoleňák, Cingel, M. Chalupa – Jergl, Koukal, Perret – Klíma, Dragoun, R. Pavlík.

HC Vítkovice Ridera: Mi. Svoboda – Trška, Výtisk, Štencel, Kvasnička, Bodák, Šidlík, Černý – Lakatoš, O. Roman, Roberts Bukarts – P. Zdráhal, Š. Stránský, Schleiss – Mallet, R. Veselý, Dej – Guman, Werbik, Razgals.