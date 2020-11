Parádní výkon převedli hráči hradeckého Mountfieldu v dohrávce 7. kola extraligy. Na domácím ledě přehráli Litvínov 4:1.

O vítězství rozhodli v první třetině, kterou ovládli 3:0. Všechny branky v ní zaznamenali obránci!

Východočeši do utkání vstoupili přímo fantasticky. Ve 34. vteřině využil početní výhodu Hronek. Tím gólový účet hradeckých obránců rozhodně nekončil. Na 2:0 zvyšoval Šalda. Další rána přišla pro Vervu v 8. minutě, to se po tvrdém zákroku na Hronka do sprch musel pakovat Pospíšil. Mountfield pětiminutovou početní výhodu využil, když se prosadil Filip Pavlík. Ve druhé periodě Hradec přestál dlouhé dvojnásobné oslabení a na 4:0 odskočil zásluhou Růžičky.

Třetí třetina přinesla bitku těžkých vah, když se poprali Nedomlel se Štichem, domácí bek měl navrch. Gólový účet uzavřel v 55. minutě Gerhát (4:1), který jako jediný překonal jinak skvěle chytajícího Lukeše.

Hradec Králové - Litvínov 4:1

Fakta - branky a nahrávky: 1. Hronek (Růžička), 8. Šalda (Chalupa, Smoleňák), 12. F. Pavlík (Hronek), 30. Růžička – 55. Gerhát. Rozhodčí: Kika, Micka – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 7:6. Využití: 2:0. Bez diváků. Třetiny: 3:0, 1:0, 0:1.

Mountfield Hradec Králové: Lukeš – Nedomlel, Zámorský, Jank, Hronek, Šalda, F. Pavlík, Čáp – Chalupa, Cingel, Smoleňák – Sklenář, Růžička, Orsava – Perret, Lev, Kelly Klíma – Pilař, Koukal, Jergl.

HC Verva Litvínov: Honzík – Demel, Irving, Cibulskis, Balinskis, Ščotka, Kudla, Štich– Jarůšek, Gerhát, Mahbod – Lukeš, Hübl, Pospíšil – Zdráhal, Hanzl, Myšák – Havelka, Helt, Zygmunt.