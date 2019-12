Psal se 4. listopad minulého roku, tehdy Mountfield naposledy padl s Olomoucí. Poté přišla jen vítězství, čtvrté v nedělním duelu 24. kola extraligy.

Ale pozor, drhlo to, výhra 2:1 se rodila v bolestech. „Především nás podržel brankář Marek Mazanec, protože Olomouc si vytvořila spoustu příležitostí. Nebýt jeho, dopadlo by to úplně jinak,“ přiznal Tomáš Martinec, jeden z trenérů.

Mazanec, který přišel jako obří letní posila, jenže v úvodu sezony byly přijímány jeho výkony jemně řečeno s rozpaky, znovu potvrdil, že už se dostal do figury.

Jednoduše: Byl skvělý, o čemž svědčí i jeho číslo úspěšnosti zákroků: proti Olomouci se dostal na 96 procent, pustil jen jednu střelu z pětadvaceti.

Stalo se ve druhé třetině a hosté se utrhli, ale chvíli poté vyrovnal (snad už) probuzený střelec Rudolf Červený. A ve třetí části rozhodl po úniku Matěj Chalupa.

„Olomouc dala gól a my jsme ještě víc znervózněli. Naštěstí se nám podařilo v přesilovce vyrovnat a z brejku jít do vedení. Pro nás jsou to hodně cenné tři body,“ připustil Martinec.

To je naprostá pravda. Pro Hradec šlo o velmi důležitý duel. S Olomoucí se totiž pere o pozice zaručující předkolo play off. Před duelem měl Mountfield na nedělního soka náskok čtyři body. Jenže Hanáci mají zápas k dobru. Po vítězství se odstup zvýšil na mnohem příjemnějších sedm bodů.

„Kolem sedmého, osmého místa jsou všichni u sebe. Jsme moc rádi, že jsme Olomouci odskočili,“ řekl střelec vítězného gólu Matěj Chalupa.

Mountfield navíc potvrdil vylepšené časy. Vyhrál dvakrát v řadě, z posledních čtyř utkání ovládl tři. „To nás musí nakopnout,“ byl přesvědčen Chalupa.

Zda to tak bude, ukážou další dny - v úterý hraje tým čtvrtfinále Ligy mistrů s Zugem, v pátek ve Zlíně.

Hradec Králové - Olomouc 2:1

Fakta - branky a asistence: 36. Červený (F. Pavlík, R. Pavlík), 44. Chalupa – 32. Kolouch (Vyrůbalík). Rozhodčí: Hejduk, Veselý – Ganger, Klouček. Vyloučení: 2:5, navíc Nahodil (Olomouc) 10 min. OT. Využití: 1:0. Diváci: 4007. Třetiny: 0:0, 1:1, 1:0.

Mountfield HK: Mazanec – Linhart, Zámorský, Šalda, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel, R. Pilař – Červený, Rákos, Vincour – Chalupa, Cingel, Smoleňák – Perret, Koukal, Jergl – R. Pavlík, Dragoun, Klíma.

HC Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Jaroměřský, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Valenta – Olesz, Kolouch, Irgl – Klimek, Nahodil, P. Musil – Burian, J. Knotek, V. Tomeček – J. Káňa, Strapáč, Skladaný.