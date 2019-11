Nejde to. Hokejisté Hradce Králové stále v extralize nenajeli na vítěznou vlnu. V nedělním zápase 19. kola prohráli doma s Třincem 1:4 a připsali si čtvrtou porážku v řadě.

Mountfield proti mistrovským Ocelářům nedokázal najít recept na jejich výtečnou defenzivu. „Nedokázali jsme prosadit přes jejich obranu, hráli ji líp než my,“ přiznal útočník Aleš Jergl. Třinec dominoval nejen vzadu, ale produktivnější byl i směrem dopředu. Už v 6. minutě Michal Kovařčík využil početní výhody a prosadil se v dorážce po ráně Hrni. „Přesilovky dneska rozhodly, my jsme dvě využili,“ uvedl autor třineckého gólu, který měl na konci první třetiny prsty i ve druhé brance, kterou připravil svému bratrovi Ondřejovi. V polovině zápasu se Hradec vrátil do hry, kdy pohotovým zakončením snížil Petr Koukal. Jenže už po dvou minutách vrátil hostům dvougóĺové vedení Patrik Hrehorčák. Hradec se snažil, ale v závěru zápasu pečetil vítězství hostů svou druhou brankou v utkání Michal Kovařčík.

„Na jeden gól se vyhrát nedá,“ hlesl Jergl. Z posledních pěti zápasů Hradec vstřelil pouze jeden gól hned ve čtyřech případech.

Jako by tým po příchodu kouče Vladimíra Růžičky stále nevěděl, co hrát. „Jsme profesionálové, a to, co nám trenéři řeknou, tak to musíme pilovat a snažit se, aby se se to ukázalo i ve hře. Věřím, že se to otočí,“ řekl Aleš Jergl.

Chytit se Hradec může v úterý, kdy nastoupí na ledě německého Mannheimu k odvetě osmifinále Ligy mistrů a bude hájit domácí výhru 1:0.

Hradec Králové - Třinec 1:4

Fakta – branky a nahrávky: 31. Koukal (Červený) – 6. M. Kovařčík (Hrňa), 20. O. Kovařčík (M. Kovařčík), 33. Hrehorčák, 56. M. Kovařčík (Chmielewski, Gernát). Rozhodčí: Jeřábek, Horák – Lučan, Kis. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:2. Diváci: 4219. Třetiny: 0:2, 1:1, 0:1.

Mountfield Hradec Králové: Mazanec – Zámorský, Linhart, Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Rosandič, Šalda – Jergl, Koukal, Červený – Smoleňák, Kubík, M. Chalupa – Paulovič, Rákos, Perret – Vopelka, Cingel, Klíma.

HC Oceláři Třinec: Kváča – Kundrátek, Gernát, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Zahradníček – Chmielewski, P. Vrána, M. Stránský – Hrňa, Novotný, Dravecký – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hrehorčák – Kofroň, Polanský, Adamský – Hladonik.