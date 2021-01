Díra byla hluboká a nikdo nechtěl riskovat zdraví hráčů. Proto se zápas, jenž byl plánován na 17. hodinu, odkládal. Po hodině čekání však sudí rozhodli o tom, že se utkání neodehraje.

„Každé odložení je nepříjemné. Nejprve to bylo o patnáct minut, poté o třicet, až se nakonec rozhodlo, že se hrát nebude. Díra byla opravdu hluboká a mohlo to být nebezpečné. Proto je lepší, že se duel odložil,“ uvedl k celé situaci hradecký útočník Jakub Lev.

Zažil zkušený forvard někdy něco podobného?

„Párkrát se stalo, že byl začátek zápasu posunut, ale že by se utkání někdy v ten den neodehrálo, to jsem zažil poprvé,“ doplnil Lev. Situace nebyla příjemná nejenom pro hráče. Trenéři narychlo museli společně řešit náhradní termín. Navíc hostující Třinec byl v Hradci už od úterý, když ze zápasu z Mladé Boleslavi necestoval domů, ale přímo do Hradce.

„Je to pro nás nepříjemná záležitost, ale určitě jsme nechtěli riskovat zdraví hráčů. Led byl při rozbruslení velmi kvalitní, bohužel stalo se,“ hodnotil situaci trenér Třince Václav Varaďa.

Oba týmy se nakonec dohodly na tom, že se utkání odehraje v pátek. Nebude se však hrát v Hradci, ale na ledě Ocelářů. Začátek je domluven na 17 hodinu.