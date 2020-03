/FOTOGALERIE/ Hokejový Hradec Králové vstoupil úspěšně do předkola play off, porazil Karlovy Vary.

Předkolo hokejového Generali play off Tipsport extraligy: Mountfield HK - HC Energie Karlovy Vary. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Hradec vyhrál z posledních deseti zápasů pouhé tři. Přesto do předkola play off, do boje o vstup mezi nejlepších osm celků hokejové extraligy, vlétl jako vítěz.