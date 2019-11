Pod tlakem vyzvou překvapení

Ještě třicet zápasů základní části extraligy, přesto už jde do tuhého. Hradečtí hokejisté to dobře cítí. Vlastně každý zápas hrají o postup do play off, který se přitom v první části sezony zdál být jistou věcí.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Energie Karlovy Vary. | Foto: Deník/ Michal Fanta