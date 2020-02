Konečně úsměvy ve tvářích. Hradečtí hokejisté si po delší době vychutnali slast z vítězství. V úterní dohrávce 34. kola zvítězili na ledě Litvínova 3:2.

Dokonce i kouč Vladimír Růžička po zápase pookřál. Při závěrečné zdravici s lavičkou soupeře bylo zjevné, jak je rád, že tým podruhé v krátké době s Vervou neprohrál. ,,Doma se nám to moc nepovedlo. Dneska to bylo obráceně. Musím poděkovat hráčům, že i když jsme prohrávali 0:2, tak to nesložili a makali. Dobře jsme bránili a hráli aktivně. Jsem rád, že jsme domácím tu porážku vrátili.“

Zápas se zlomil na konci druhé třetiny. Za stavu 2:1 pro Litvínov vypálil od modré Filip Pavlík, gólman Janus kotouč neztlumil, jak by si představoval, a důrazný Radek Smoleňák jej doslova dotlačil za čáru. ,,V předbrankovém prostoru a celkově v obranné činnosti jsme slabí. To rozhodlo,“ mínil litvínovský asistent Jindřich Kotrla. Měl pravdu. Vítězný gól Hradce padl z podobné situace. S tím rozdílem, že tentokrát Smoleňák dorazil ránu Radima Šaldy. ,,Když člověk chodí do brány, vyhraje jackpot,“ smál se hradecký kapitán.

Přestože Mountfield soupeře přestřílel, musel za řadu povedených zákroků velebit svoji jedničku Marka Mazance. ,,Zachytal výborně,“ potvrdil Růžička.

Jeho tým tak čtyři kola před koncem zůstal ve hře o první šestku, na Brno však ztrácí šest bodů. ,,Na tabulku nekoukáme, chceme náš výkon v dalším utkání posunout zase výš. Uvidíme, co z toho po dvaapadesáti kolech vykrystalizuje,“ uvedl Smoleňák pro klubový web.