Že by to bez hlavní hvězdy nešlo? Ale jděte. Brankář Marek Mazanec, jasná jednička Mountfieldu, ulehl s nemocí, přesto tým vyhrál zápas 44. kola extraligy na ledě silné Sparty nečekaně 3:2.

Hlavní zásluhu na tom měl expres v útoku Kevin Klíma a také Štěpán Lukeš, tradiční gólmanská dvojka. Lukeš se zaskvěl několikrát, například ve druhé třetině zvládl při přesilovce Hradce únik dvou samotných sparťanů. To byl zákrok večera!

Přes tento (a mnohý další) příspěvek mu zásadní díl slávy uzmul Klíma, jenž je na východě Čech na hostování právě ze Sparty. Prťavý rychlobruslař dal dva krásné góly. Nejprve vyrovnal na 1:1 po průjezdu celého hřiště, přičemž si připsal přihrávku druhý hrdina Lukeš.

Poté - nechtěně - vyřadil ze hry domácího brankáře Matěje Machovského, jehož po úniku srazil na tyč a sparťanská opora musela střídat. „Klíma ven!“ znělo od té doby ze sparťanského kotle.

Klímovi to však nestačilo. Těsně před koncem druhé třetiny zapsal asistenci - skóroval Jordan Perret 4,8 vteřiny před sirénou.

A ve třetí části přidal syn někdejšího slavného útočníka Detroitu i národního mužstva další zásek. Po přistrčení Aleše Jergla objel obránce a překonal střídajícího Jakuba Sedláčka, bývalého brankáře Hradce.

Od té chvíle se však znovu obsadil do klíčové role Lukeš. Sparta totiž přitáhla šrouby, šla tvrdě za snížením. To se jí zadařilo, ale Mountfield přes nemalé potíže stále držel. Lukeš byl přitom - klidně to zopakujme - perfektní. Nakonec nápor ustál.

Hradečtí tak začali na výbornou těžkou venkovní jízdu. Po Spartě je čeká v pátek zájezd do Třince a v úterý do Brna.

Sparta Praha - Hradec Králové 2:3

Fakta - branky a nahrávky: 4. Řepík (Sukeľ), 47. Sukeľ (T. Pavelka, Buchtele) – 30. Klíma (Lukeš), 40. Perret (Šalda, Klíma), 44. Klíma (Jergl, Cibulskis). Rozhodčí: Pražák, Bejček – Gerát, Hynek. Vyloučení: 3:5, navíc Smejkal (S) 5 min. plus do konce zápasu. Využití: 1:1. Diváci: 12009. Třetiny: 1:0, 0:2, 1:1.

HC Sparta Praha: Machovský (38. J. Sedláček) – Blain, Kalina, T. Pavelka, Poizl, Košťálek, T. Dvořák, O. Havlín – Řepík, Sukeľ, Rousek – Říčka, Smejkal, Kudrna – Forman, Pech, Buchtele – Dvořáček, V. Růžička ml., Vitouch. Trenéři: Hořava a Jandač.

Mountfield HK: Š. Lukeš – Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Eklund, F. Pavlík, Šalda, Šidlík – Smoleňák, Cingel, Chalupa – Lev, Žejdl, Orsava – Klíma, Koukal, Perret – Jergl, Kubík, R. Pavlík. Trenéři: V. Růžička st. a T. Martinec.

Extraliga – 44. kolo: Třinec – Mladá Boleslav 4:6, Kladno – Zlín 2:3, Liberec – Litvínov 5:4 pp, Kometa Brno – Vítkovice 2:5. Předehráno: Pardubice – Olomouc 3:2 sn, Plzeň – Karlovy Vary 3:1.

Tabulka:

1. Liberec 43 25 5 2 11 152:107 87

2. Plzeň 43 23 2 7 11 140:117 80

3. Sparta Praha 46 18 12 1 15 150:132 79

4. Ml. Boleslav 44 20 6 6 12 132:105 78

5. Třinec 43 22 3 4 14 134:110 76

6. Brno 44 18 5 6 15 127:130 70

7. Karlovy Vary 44 15 8 4 17 144:129 65

8. Hradec Král. 43 17 5 4 17 110:105 65

9. Zlín 44 18 3 4 19 135:124 64

10. Olomouc 44 15 5 6 18 103:117 61

11. Vítkovice 45 11 8 4 22 113:153 53

12. Kladno 44 13 3 6 22 108:144 51

13. Litvínov 43 12 2 7 22 119:148 47

14. Pardubice 44 10 3 9 22 98:144 45