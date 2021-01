Chtěli navázat na vydařený výkon z derby, jenže proti Spartě přišlo pořádné vystřízlivění. Svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky se proti druhému celku extraligové tabulky nedokázali ani jednou prosadit a prohráli v O2 aréně 0:3.

Hokejistům Hradce Králové v úterním zápase nevycházelo prakticky nic, když scházel především větší pohyb. „Z našeho výkonu jsme hodně zklamaní. Nehráli jsme vůbec dobře, navíc jsme se první dvě třetiny vůbec nehýbali, s takovým výkonem se na Spartě rozhodně vyhrát nedá,“ komentoval zápas asistent trenéra Hradce David Kočí.

Pražané k zasloužené výhře nakročili už v první třetině, kdy v jejím závěru odskočili Mountfieldu do vedení 2:0. „Těžko se mi to hodnotí, protože v naší hře nebylo vůbec nic a body jsme si nezasloužili. Nedali jsme ani gól, měli jsme málo šancí a malý tlak do brány,“ uvedl pro klubový web týmu útočník Jakub Orsava.

On sám měl v zápase největší hradeckou příležitost, když se na začátku třetí třetiny postavil k trestnému střílení, jenže proměnit se mu ho nepodařilo.

„V dnešním hokeji dva góly nejsou nic, to bychom ale museli hrát úplně jinak. Můj nájezd to mohl ještě trochu zdramatizovat, ale bohužel jsem ho neproměnil,“ říkal k jednomu ze zlomových bodů zápasu Orsava.

Sparta deset minut před koncem přidala pojistku v podobě třetí branky, o kterou se postaral útočník Tomášek. Za vyzdvihnutí tak stojí snad pouze výkon gólmana Štěpána Lukeše, který dostal šanci před jedničkou Markem Mazancem a v Praze předváděl fantastické zákroky, jenže ani to nestačilo.

„Kdyby tam nebyl, dostaneme daleko víc gólů,“ doplnil Orsava.

Hradecké trápení proti týmům z elitní čtyřky přetrvává. V sezoně takto dobře postavený tým ještě neporazil. Trochu těšit může alespoň mírně zlepšený výkon z třetí třetiny. „Závěrečné dějství už bylo o něco lepší, ale první dvě jsme odehráli absolutně bez pohybu. To se pak těžko hraje proti Spartě, která bruslí. Pomohlo by nám, kdybychom dali gól z trestného střílení, ale nemyslím, že by to byl úplně zlomový moment zápasu,“ uzavřel asistent Kočí.

Mountfield musí nepovedený výkon hodit rychle za hlavu, protože extraliga pokračuje v rychlém tempu i nadále. Už v pátek od 18 hodin doma přivítá Litvínov.

Oba týmy se spolu letos utkaly už dvakrát, v obou případech byl úspěšnější východočeský celek. Naposledy dokázal na konci listopadu Vervu na domácím ledě porazit jasně 4:1.