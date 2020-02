Gólman Marek Mazanec nemohl nastoupit kvůli teplotě, jež ho sťala od zánětu v zubu. Matador Petr Koukal a reprezentant Petr Zámorský odstoupili během druhé třetiny. To jsou rány…

Přesto hokejový Hradec Králové ve středu večer vyloupil pražskou O2 Arénu, do níž přišlo na zápas 44. kola extraligy více než 12 tisíc lidí.

Bylo to velké vítězství, i když trenér Vladimír Růžička velmi kriticky pronesl: „Myslím, že jsme ten zápas vyhráli zázrakem.“

Je to možná až příkrý pohled. Ano, v první třetině byla Sparta lepší, ale Mountfield se postupně zvedl. Navíc měl ve svém středu dva muže zápasu: náhradního brankáře Štěpána Lukeše a Kevina Klímu, autora dvou branek.

„Lukešův výkon byl výborný,“ uznal Růžička.

Gólman vyšponoval úspěšnost přes 94 procent, to je famózní. Zvládl to přesto, že v extralize chytal (nepočítejme dva štěky) poprvé od 1. listopadu. „Kdyby byl Mazanec zdravý, chudák Luky by se do brány nedostal. Aspoň jsme ho tam dali,“ pronesl kouč.

Cenu pro muže zápasu přesto sebral Lukešovi Klíma, útočník hostující v Hradci právě ze Sparty. „Lepší zápas jsem odehrál asi někdy v juniorce,“ vzpomínal.

Klíma má na Spartu, jež ho dala na druhou kolej, pifku. Trefil se i v domácím utkání.

„Hraje dobře, ale chybí mu góly,“ podotkl Růžička.

Hradec jeho příspěvek potřebuje, stejně jako každou ruku, nohu, už dnes se představí v Třinci. Marodka přitom zase bobtná.

Koukal nedohrál na Spartě po úderu do slabin. „Doma se uvolní, bude dobrej,“ usmál se trenér. Mělo by to tak být, mistr světa z roku 2010 včera dopoledne trénoval.

Jiná situace je u Zámorského, který se k ledu sesunul po střele a držel se za koleno. Poté už se na ledě neobjevil. „Je tam pořád trochu problém jako dřív. Proto jsme ho nechali dole,“ vysvětlil trenér.

Obránce nastoupil na Spartě poprvé od konce prosince. Teprve bude jasné, zda bude jeho absence opětovná.

Program zápasů hokejové extraligy



45. KOLO – pátek, 17.00: Třinec – Hradec Králové, 17.30: Vítkovice – Pardubice, Zlín – Liberec, Karlovy Vary – Brno (O2 TV sport), 18.00: Olomouc – Kladno. Sobota 15.00: Mladá Boleslav – Plzeň (O2 TV sport). Předehráno: Litvínov – Sparta Praha 2:3.



46. KOLO – neděle, 15.00: Třinec – Vítkovice, 15.30: Litvínov – Mladá Boleslav, 16.00: Liberec – Kladno, Sparta – Karlovy Vary, 16.30: Pardubice – Zlín (ČT sport), Plzeň – Olomouc.

Úterý 18. února, 18.00: Brno – Hradec Králové (ČT sport).