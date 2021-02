Už v úterý se svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky představí na ledě Komety Brno. Utkání v jihomoravské metropoli začíná v 18 hodin.

Proti Olomouci se konečně Hradci podařilo proměnit početní výhodu, když v ní zvyšoval na 3:1 obránce Nedomlel. V přesilovce skóroval Mountfield po pětizápasovém půstu. Východočeši přitom s Hanáky prohrávali. Jenže poté přišlo nádherné sólo Kevina Klímy, který vyrovnal. Do vedení poslal Hradec navrátilec do sestavy Marek Zachar. Ten využil zaváhání olomoucké obrany a prostřelil Lukáše. „Bylo to pro mě obtížné utkání, protože jsem se vracel po nemoci. O to více mě těší, že jsme utkání vyhráli a já jsem k výsledku pomohl gólem,“ řekl Zachar. V třetí třetině si už Hradec vedení pohlídal a ziskem tří bodů si pojistil šesté místo v tabulce.

Mountfieldu se v letošní sezoně daří i proti Kometě. Oba vzájemné zápasy totiž vyhrál. Naposledy se radoval v polovině ledna v Brně z výhry 2:1. „Je to kvalitní soupeř, my se musíme soustředit na svoji hru.Věřím, že získáme tři body,“ doplnil Zachar.

Hokejová extraliga - dohrávané 10. kolo - úterý, 17.20: Sparta Praha – Třinec (ČT sport), 17.30: České Budějovice – Pardubice, Karlovy Vary – Olomouc, Mladá Boleslav – Litvínov, Vítkovice – Zlín, 18.00: Brno – Hradec Králové. Středa 24. února, 16.30: Plzeň – Liberec.