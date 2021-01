Proč hvězdy z východu? Dynamo po letech znovu cílí na vyšší příčky a tomu odpovídá i doplnění kádru před klíčovou fází extraligového ročníku.

„Nabíjíme na finiš sezony. Je na co se těšit,“ prohlásil většinový majitel Dynama Petr Dědek na Twitteru, když klub oznámil příchod Andreje Kosticyna. Pětatřicetiletý útočník hrál v NHL v letech 2005 - 2012 za Montreal Canadiens a krátce i za Nashville Predators.

„Jeho zkušenosti nám pomohou k co nejlepšímu umístnění v tabulce a v play off,“ řekl sportovní ředitel Dynama Dušan Salfický na adresu útočníka, který na světových šampionátech reprezentoval Bělorusko.

Kosticyn působil řadu sezon i v Kontinentální hokejové lize, naposledy v Nižněkamsku. Ze stejného klubu do Dynama před rokem přišel obránce Stěpan Zacharčuk. A výrazně pomohl Pardubicím v náročné cestě za záchranou nejvyšší soutěže. Okamžitý přínos si Pardubičtí slibují i od Kosticyna s Barulinem. Jde o tuto sezonu, tak je to i z klubových vyjádření cítit.

Zdroj: HC Dynamo PardubiceZa jejich příchodem jednoznačně stojí ambice. Po bídných letech chtějí Pardubice zabodovat v play-off. Ale hlad po úspěchu není jediným důvodem.

Dynamo počítá absence, a to především v útočných řadách. Celou sezonu chybí kvůli zranění Michal Vondrka, po otřesu mozku dlouho nehraje Radoslav Tybor. Zkušení útočníci chybí. K tomu se nedávno ještě zranili další hráči, útočník Jan Mandát má zase pozastavenou činnost.

Příchod zkušených hokejistů z KHL taky nesignalizuje, že by v Pardubicích sestoupili z nastavené cesty - hrát s mladými hráči a odchovanci. Třeba v posledním duelu byste napočítali devět hokejistů do 23 let, kteří prošli i mládeží Pardubic.

Stejně tak příchod brankáře Barulina neznamená odstavení odchovance Milana Kloučka, který s Pardubicemi nedávno prodloužil smlouvu.

Klub chce být na zbytek ročníku co nejlépe připraven. „Když se naskytla možnost angažovat tak kvalitního gólmana, tak jsme neváhali,“ uvedl Salfický. Šestatřicetiletý Barulin má za sebou téměř 600 zápasů v KHL. Hájil branku CSKA Moskva, Atlantu Mytišči, Kazaně, či Omsku. S reprezentací Ruska se v roce 2012 stal mistrem světa.

Hokejová extraliga se má na co těšit. Vrchol sezony už nyní přilákal další velká jména.