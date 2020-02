/FOTOGALERIE/ Hokejová extraliga: Duel Hradec vs. Pardubice (neděle, 15 hodin) znamená i souboj Radek Smoleňák vs. Stěpan Zacharčuk.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - HC Dynamo Pardubice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Východočeské hokejové derby, v této extraligové sezoně číslo 4 je tu. Zvláštní náboj těmto soubojům nechybí. Co je teď tím hlavním? Pardubice se chtějí vyhnout přímému sestupu, Mountfield zase prahne po co nejlepší startovní pozici pro play off.