Není to žádné velké pokoukání, spíše zážitek pro fanklub defenzivního hokeje. Zápas Mountfieldu s Mladou Boleslaví v této sezoně nebaví.

Doma vyhrál Hradec 2:0, v úterý ve 22. kole extraligy padl na ledě Bruslařů 0:1.

„Opět rozhodovaly drobnosti,“ glosoval zápas domácí kouč Radim Rulík.

Vlastně to byla jen jedna. Vítězná branka Boleslavi byla víceméně náhodná, ale to se zkrátka stane.

„Paradoxně jsme první třetinu hráli nejlépe z celého zápasu,“ posteskl si hradecký asistent Petr Svoboda.

Ano, Hradečtí ukázali pár pozitiv. Skvělý byl (podobně jako v posledních utkáních) gólman Marek Mazanec. Tým hraje pod novým koučem Vladimírem Růžičkou mnohem lépe a opatrněji v obraně. Při ztrátě puku nenapadá, spíše se stahuje do středního pásma.

„Myslím, že hrajeme dobré zápasy. Jsou tam všechny aspekty kromě dávání gólů,“ pronesl Mazanec. „Až je budeme dávat jako s Litvínovem, můžeme porazit každého,“ připomněl nedělní vítězství 6:2.

Jenže v Boleslavi to ani nebylo možné. Mountfield měl prakticky jen jednu tutovou šanci, v polovině hrací doby jel sám na bránu Tomáš Vincour. Tomu se ale nedaří jako v minulé sezoně, kdy nastřádal jedenadvacet branek. Nyní má na kontě tři.

„Už abychom to tam začali sypat,“ přál si Mazanec. Nic jiného nezbývá.

Gól náhoďák. Puku si všiml až u ucha

Jediná - trochu i jedinečná - branka rozhodla extraligový zápas hokejového Hradce v Mladé Boleslavi. Dal ji domácí obránce David Bernad, mimochodem kamarád pokořeného gólmana Mountfieldu Marka Mazance.



Ten se také po zápasu pustil do střelce. „Ty náhoďáku,“ říkal mu s úsměvem, když společně přišli mezi novináře. „No, Mazi má pravdu. Jen blázen by vám řekl, že to takhle chtěl,“ přiznal Bernad, který v poslední minutě první třetiny vlastně nazdařbůh poslal puk od levého mantinelu k bráně.



„Já jsem si ho všiml, až když mi prosvištěl kolem ucha,“ přiznal Mazanec, že přes clonu vůbec neviděl, odkud a kudy kotouč letěl. „Jen to hodil na bránu. Tak se to přece říká: Když nevíš co s pukem, tak dej gól,“ usmál se brankář hořce.



Pohříchu to byla v celém zápase jediná rána, která skončila v síti. Také kvůli náhodě Hradec prohrál.