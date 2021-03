Na Mountfield ve čtvrtfinále čeká Liberec. „Člověk si nevybere. S Libercem máme nějakou historii a rivalitu, takže to bude super série," řekl po postupu Smoleňák.

První třetinu jste vyhráli 3:0, tam jste na postup jednoznačně zadělali.

Přesně tak. My jsme věděli, že Litvínov musel. Bylo jenom na nás, jak moc jim dovolíme dostat se do hry. Chtěli jsme dát první gól, což se povedlo. Potom přišly další branky, dostali jsme se na koně. Určitě jsme v první třetině položili základ k postupu.

Litvínov jste porazili i v sedmém vzájemném zápase v sezoně. Evidentně je to pro vás oblíbený soupeř?

Vím, že to vypadá, že je vždycky porazíme, ale zápasy byly vyrovnané. Rozhodně jsme si s nimi nedělali, co chceme. Litvínov má velmi silný tým. Museli jsme být obezřetní, abychom dělali, co nejméně chyb, protože když se dostanou do vedení, tak jsou nesmírně nebezpeční. Vážíme si toho, že jsme vyhráli 3:0, ale nebylo to vůbec jednoduché.

Jak moc je znát, že se play off hraje bez diváků?

Není to vůbec příjemný. V play off se hraje na plných stadionech, je škoda, že to teď nejde. Mrzí nás to hlavně kvůli fanouškům, protože si myslím, že už by rádi viděli nějaký zápas. My se snažíme udržet v bublině, abychom hráli svoji hru a vytvářeli si atmosféru v kabině.

Marek Mazanec chytal výborně, byl on klíčovým mužem série?

Určitě. Hlavně první dva zápasy nás neskutečně držel. Litvínov byl opravdu pořád nebezpečný, byly tam pasáže hry, kdy se to mohlo přehoupnout na jejich stranu, Mazi to naštěstí pro nás zavřel. Oba dva se Štěpánem Lukešem chytají výborně, my jsme rádi, že je máme.