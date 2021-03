Sázka na Marka Mazance se trenérovi Vladimíru Růžičkovi v úvodním utkání předkola play off vyplatila. Hradecká jednička vynulovala střelce Litvínova a hlavní měrou se zapsala pod výhru 2:0.

Vstup do utkání se Mountfieldu vydařil na jedničku. Už ve třetí minutě po pěkné kombinaci s Blainem využil přesilovku Jergl. I nadále se hrál útočný hokej. Velké příležitosti domácích nevyužili Lev se Sklenářem. Na druhé straně se do stoprocentních šancí dostali zkušení Lukeš a Hübl, Mazanec však vytáhl zázračné zákroky.

Druhá perioda gól nepřinesla. Více ze hry měla Verva. Největší příležitosti hostů přišly paradoxně v oslabení. V tom ujel Látal, Mazance sice nepřekonal, ale byl faulován a rozhodčí nařídili trestné střílení. K tomu se postavil Zdráhal, domácí brankář si však připsal další důležitý zákrok večera.

Mazanec i ve třetí části předvedl bezchybný výkon a puk za svoje záda nepustil. Pojistku přidal osm minut před koncem Kelly Klíma, který rozhodl o hradecké výhře.

Hradec Králové - Litvínov 2:0

Fakta - branky a nahrávky: 3. Jergl (Blain), 52. Kelly Klíma (Jergl, Nedomlel). Rozhodčí: Hodek, Pražák – Ganger, Klouček. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:0. Bez diváků. Třetiny: 1:0, 0:0, 1:0. Stav série: 1:0.

Mountfield HK: Mazanec – Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Graňák, Jank – Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma – Orsava, V. Růžička, J. Sklenář – M. Zachar, Lev, Perret – Smoleňák, Koukal, R. Pilař – J. Veselý.

HC Verva Litvínov: Godla – Irving, Ščotka, Demel, D. Zeman, Balinskis, Cibulskis, Kudla – P. Zdráhal, M. Hanzl, Jarůšek – P. Svoboda, Gerhát, Látal – Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš – M. Havelka, Žejdl, Zygmunt.

Ohlasy trenérů



Vladimír Růžička, trenér Hradce Králové: „Rozhodl náš dobrý vstup do zápasu. Povedlo se nám dát rychlý gól z přesilovky, poté už se to vyvíjelo klasicky jako v play off. Byl to tvrdý boj. Soupeř hrál velice dobře, s čímž jsme počítali, oni umějí výborně protiútoky. Duel byl hodně vyrovnaný - pravé play off na dva góly. Vynikající výkon podal v brance Mazi, hráči bojovali do poslední vteřiny, což bylo hrozně důležité. Je to ale jenom první výhra, my musíme získat tři."



Vladimír Országh, trenér Litvínova: „První třetina z naši strany nebyla ideální. Byla ovlivněná obdrženou brankou. Ve druhé periodě jsme hru vyrovnali, měli jsme tam některé velmi dobré šance, neproměnili jsme trestné střílení, kdy jsme mohli vyrovnat. V závěru už to domácí zavřeli a čekali na naši chybu, která přišla, dali na 2:0. Nějaké šance tam byly, ale nedokázali jsme se prosadit. Potřebujeme hrát daleko agresivněji, více se tlačit do brány, pokud chceme uspět."