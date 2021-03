Ve čtvrtém utkání mělo Dynamo dobře našlápnuto k odvrácení prvního mečbolu. Když na začátku druhé třetiny zvýšil Anthony Camara, vedl domácí tým 3:0. „Z naší strany to bylo asi nejlepší utkání v sérii. Dvě třetiny byly velice kvalitní, vytvořili jsme si šance a dostali Boleslav pod tlak. Bohužel se nám nepovedlo dát čtvrtý gól, který by byl definitivní,“ poznamenal Král.

Hosté ve třetí třetině během necelých pěti minut skórovali třikrát a stav otočili. „Jedna chyba na modré čáře, potom jeden střílený kotouč od modré… Nebylo nám to souzené. Měli jsme tam ještě dvě ložené šance, které jsme neproměnili. Zase se projevilo to, že jsme se strašně nadřeli na gól. A pak jsme dostali laciné góly,“ ohlížel se pardubický kouč.

Hosté po obratu ukončili sérii v nejkratší možné době. „Přišlo nám, že jsme na začátku vůbec nebyli hlavou v zápase, Pardubice zaslouženě vedly. Tam jsme mohli ztratit celý zápas. Důležitý byl náš druhý gól, který nakopl celou střídačku, potom jsme tomu začali opět věřit. Ve třetí třetině to byl výborný obrat, ke konci nás jako v celé sérii podržel brankář,“ uvedl Pavel Patera, trenér Mladé Boleslavi.

Středočeši jdou do semifinále. „V domácích zápasech jsme Dynamo přehrávali, i dnes jsme od půlky zápasu byli lepší. Pro Pardubice je to kruté. Nevím, jestli to mělo skončit 4:0, ale postupujeme zaslouženě,“ dodal Patera.

Za sérií se ohlédl i Richard Král. „První duel byl špatný, ve druhém jsme dostali na konci druhé třetiny gól, který rozhodl. Doma nejprve nic moc, pak dvě dobré třetiny. Přestříleli jsme je, ale nebyli jsme schopní se prosadit. Ve čtvrtém utkání jsme byli lepší, ale ve třetí třetině nám to tam napadalo. A bylo po sérii. Boleslav jde zaslouženě dál. Byli kompaktnější, byli v sérii lepší. My jsme se zlepšovali až zápas od zápasu,“ řekl hlavní trenér Dynama.

Král společně s kolegy převzal tým v průběhu listopadu. V základní části dovedli tým na sedmé místo a potom přešli přes předkolo do čtvrtfinále.

„V sezoně byla nejprve cílem dvanáctka, pak něco navíc. Když jsme sem šli pracovat, tak jsme si něco řekli a to se povedlo. Zabudovali jsme mladé hráče, od toho se můžeme odrazit do budoucna. Měli jsme hodně hráčů, kteří neměli zkušenost s play off, za dva roky už tam třeba budou hrát skvěle,“ doplnil Král, jenž bude u týmu působit i v příštím ročníku.