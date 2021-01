Už se v letošní sezoně potkali třikrát, ve všech třech případech odcházeli se třemi body v kapse hokejisté hradeckého Mountfieldu. Svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky to na poslední Budějovice umí, potvrdí to i v posledním vzájemném duelu základní části? Ten začíná v hradecké ČPP aréně v pátek od 17 hodin.

V duelu nastoupí i Marek Zachar. Ten do Hradce přišel v rámci dočasného trejdu z Liberce, na druhou stranu zamířil Radovan Pavlík. Oba rychlíci se ve svých nových týmech chytili, proto se oba kluby dohodly na pokračování výměny do konce sezony.

„Naši trenéři jsou s výkony Marka i jeho celkovým přístupem velmi spokojeni, proto měli zájem na prodloužení této spolupráce. Jelikož i Liberec měl zájem na pokračování Radka v jejich klubu, dohoda byla velmi rychlá,“ uvedl pro klubový web hradeckého klubu generální manažer Aleš Kmoníček.

Nutno podotknout, že Zachar je pro Hradec přínosem, když na svém kontě má už šest gólů a tři asistence.

Přestupový trh se uzavírá už v pondělí, ostatní extraligové kluby posilují, Hradec však vyčkává a uvidí se jestli vůbec někoho přivede. Případnou posilou by však měl být pouze rozdílový útočník. Těch je však pomálu, spíše to vypadá, že tým už zůstane stejný. „Máme kvalitní kádr a za každou cenu někoho přivést nepotřebujeme. Pokud ano, musí to dávat sportovní i ekonomický smysl,“ přiblížil fanouškům situaci Kmoníček.