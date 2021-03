Když se oba týmy proti sobě postaví, můžete si být jistí, že půjde o pořádně třaskavý souboj. Mezi hradeckým Mountfieldem a Libercem to na ledě vždy pořádně jiskří. Teď navíc půjde, v sérii hrané na čtyři vítězné zápasy, o postup do extraligového semifinále. „Člověk si nevybere. S Libercem máme nějakou historii a rivalitu, takže to bude super série,“ myslí si hradecký kapitán Radek Smoleňák

Severočeši skončili v základní části na čtvrtém místě, čímž si zajistili přímý postup do čtvrtfinále. Hradec o něj musel bojovat v předkole. V tom vyzval litvínovskou Vervu. Kdo čekal vyrovnanou sérii, ten se mýlil. Svěřenci Vladimíra Růžičky smázli svého soupeře 3:0 na zápasy. V nejkratším možném čase vybojovali zasloužený postup. Díky tomu mají dostatek času na odpočinek, navíc jim do karet může hrát, že budou rozehraní, zatímco Liberec půjde do série po delší zápasové přestávce.

Souboj gólmanů

Ve vyřazovací části úspěch téměř vždy stojí na výkonech gólmanů. To už v předkole jasně dokázal hradecký fantom Marek Mazanec, který ve třech duelech inkasoval pouze dvakrát a měl lví podíl na postupu. V liberecké brance by se mu měl postavit Petr Kváča.

Mladý gólman odchytal letos 41 duelů a svému parťákovi, kterým není nikdo jiný než exhradecký Jaroslav Pavelka, moc prostoru nedal. Důvod je jasný, Kváča měl napříč extraligou nejlepší úspěšnost zákroků. Potvrdí to i v play off?

„Liberec je technicky vyspělé mužstvo, jsou tam šikovní kluci, kteří si to umí nahrát do prázdné brány. Myslím si, že to nebude o moc jiné než série s Litvínovem. Musíme se na ně výborně takticky připravit,“ uvedl pro klubový web Mazanec.

Vzájemné zápasy z letošní sezony mluví pro Liberec, když tři duely vyhrál. Hradec se radoval pouze na začátku základní části, to doma zvítězil 4:3 po samostatných nájezdech. Navíc ve dvou zápasech na ledě soupeře vstřelil pouze dvě branky a nezískal tam ani bod, to potřebuje do čtvrtka rozhodně změnit. Předkolo však ukázalo cestu.

Určitě bude zajímavé sledovat i minisouboj Marek Zachar vs. Radovan Pavlík. Oba rychlonozí útočníci se během sezony stali součástí výměny mezi oběma celky. Komu se bude dařit více? Série mezi rivaly začíná už ve čtvrtek, to se od 19 hodin hraje v Liberci.