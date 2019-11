Před sezonou byly zařazeny do skupiny favoritů extraligy. Po dvaceti zápasech je realita jiná. Hradec je v tabulce devátý, Brno sedmé.

Oba kluby provedly trenérské změny. Oba mají nyní v domácí soutěži nedobrou sérii. Mountfield se v pátek na ledě Komety popere od 18 hodin o návrat k úspěchu. Jenže domácí potřebují body stejně urgentně.

Východočeši prohráli čtyřikrát v řadě, navíc s Kometou padli v posledních pěti utkáních. Brno nevyhrálo v listopadu ani jednou, zapsalo šest neúspěchů. Zatím jim nepomohl ani návrat majitele klubu Libora Zábranského na lavičku.

Hradec však jede do Brna výrazně posílen. Uhrál totiž postup do čtvrtfinále Ligy mistrů. „Vzhledem k tomu, jak se nám v lze nedaří, to zní fantasticky,“ řekl klubovému webu útočník Matěj Chalupa. „Když jsme zahráli v Lize mistrů s Grazem, tak nám to pak šlo i v extralize. Věřím, že to teď bude stejné.“

Po Brnu se Hradečtí představí doma, v neděli přivítají od 16 hodin Litvínov.