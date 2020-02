Souboj potupených, to je dnešní duel hokejové extraligy - Brno v něm přivítá Hradec, začíná se v 18 hodin. Kometa padla naposledy 1:9 s Karlovými Vary, Mountfield 0:6 s Třincem. To jsou nálože…

„Oba jsme po obrovským vejprasku,“ uvědomuje si hradecký obránce Radim Šalda.

Hokejová extraliga

Úterý - 46. kolo - 18.00: Brno - Hradec Králové (ČT sport).

47. kolo - 18.30: Sparta Praha - Mladá Boleslav.

Náprava napáchaných škod bude jedním z témat duelu, jenže ne tím zásadním. Jde především o vyjasnění si pozic kolem šestého místa v tabulce znamenajícího přímý postup do play off. Kometa je nyní právě šestá, před osmým Hradcem má náskok pěti bodů.

Rozhodne se

Do konce základní části zbývá Východočechům osm utkání, Jihomoravanům o jedno méně. I to ukazuje, o jak klíčový souboj půjde. „Bude to ostré, hodně zajímavé a urputné,“ myslí si bek Šalda. „Musíme do toho jít jako do play off, jako do posledního zápasu sezony. Ale i Kometa potřebuje uhrát body,“ upozorňuje.

Je to zkrátka tak. Kdo uspěje, bude mít blízko elitní šestici. Pak by nemusel absolvovat nevyzpytatelné předkolo. „Pokud vyhrajeme, tak se tomu přiblížíme, pokud ne, tak se vzdálíme,“ říká lakonicky Šalda. A pak dodá jednoznačně: „Rozhodne se, jestli mámě šanci.“

Aby se zápas povedl, nesmí Hradečtí zkolabovat jako v Třinci. „Měli jsme přebytečný respekt. Nedělali jsme věci, co musíme,“ ví Šalda.

To je třeba změnit. V úterý v Brně i v pátek doma, kdy přijede Litvínov.