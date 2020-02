„Jsou to zvláštní zápasy, ale jestli budeme hrát v úterý tak jako v Třinci, tak ne v dobrém smyslu. Doufám, že to bude o sto procent lepší,“ nakázal útočník.

V dresů Lvů zatím odkroutil tři duely, nebodoval ani jednou. Trošku na něj sedla deka, jak sám ví. Například v Třinci mohl skórovat, puk však napálil do tyče. „Momentálně se necítím úplně komfortně,“ přiznal.

V Brně bude mít nejlepší příležitost to změnit.

Vzkaz: Štětec není zločin





Poselství pro tým… Povzbudit hradecké hokejisty před nadcházejícím play off (či jeho předkolem), to bude úkol pro fanoušky, kteří přijdou v sobotu do ČPP Arény. Koná se tady 6. ročník akce nazvané Štětec není zločin. Příznivci mohou vykreslit svou vášeň pro Lvy. Jejich výtvory se pak dozajista objeví na tribuně…