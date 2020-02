Problém nemizí. Hradečtí hokejisté jsou v poslední době střelecky - mírně řečeno - nemohoucí. Také v Brně skórovali jen jednou, a proto prohráli v zápase 46. kola extraligy 1:2.

Ztratili tak zápas, v němž se mohli vyšvihnout do boje o elitní šestku, tedy o přímý postup do play off. Místo toho se jejich odstup na právě šestou Kometu rozrostl na osm bodů. Lvům zbývá odehrát pět utkání, Brnu o jedno méně.

„Musíme začít dávat góly, na jeden gól se zápasy vyhrávají těžko. Ale o šestku budeme ještě bojovat,“ slíbil trenér Vladimír Růžička.

„Věděli jsme, o co hrajeme. Měli jsme možná poslední šanci ještě urvat šestku a s tím jsme do Brna jeli,“ nebyl v rozhovoru pro klubový web tak bojovný útočník Lukáš Žejdl, jenž dal v Brně jedinou branku Hradce. Byl to zároveň jeho premiérový zásah po prosincovém příchodu z Mladé Boleslavi.

Ale také důkaz o zadřené produktivitě týmu. Hradečtí nasázeli dosud jen sto jedenáct branek. Horší v tomto směru jsou pouze Pardubice a Olomouc. To není dobrá vizitka.

„Ve třetí třetině jsme do toho hodně šlápli a Brno jsme přehrávali. Hokej se ale hraje na góly,“ naznačil kouč Růžička, co byl opět hlavní problém výkonu.

„Naše nevýhoda je, že nedáváme moc gólů, a tak musíme hrát každý zápas jako play off,“ přitakal Žejdl.

Druhým problémem byla vyloučení. Jen v první periodě byli Hradečtí na trestné lavici čtyřikrát. Tady se také nastartoval brněnský nápor, z něhož hosté unikli až v závěrečné části. „První třetina byla špatná, byli jsme hodně vylučovaní a jen jsme se bránili. Pozitivní bylo, že jsme bránili docela dobře, soupeř se k ničemu nedostal,“ našel klad Růžička.

Přesto tyto pozitivní atributy (dobrá oslabení a bojovnost v závěru) na body nestačily. Další zápas hraje Mountfield v pátek, doma přivítá Litvínov.