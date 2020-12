To se přímo týkalo osudu druhé ligy, přesněji jejích tří regionálních skupin. A výsledek jednání? MVČR s ohledem na současnou situaci vývoje pandemie covid-19 soutěži neudělí výjimku z opatření přijatých vládou České republiky.

Aby přitom soutěž mohla být regulérně dohrána, stanovil ČSLH již dříve jako nejpozdější datum pro znovuzahájení ligy 3. leden 2021. Tento termín je však nyní vyloučen.

Současně je dle vyjádření svazu vyloučeno, že by mohlo dojít k dohrání druhé ligy v pozdějších termínech. A to ze dvou důvodů. Za prvé 30. dubna dle platných řádů ČSLH vyprší většina uzavřených smluvních vztahů, navíc je u řady zimních stadionů zcela vyloučeno, že by byl jejich provoz umožněn i po 31. březnu 2021.

Výkonnému výboru ČSLH tak bude na nejbližším jednání předložen návrh na předčasné ukončení soutěže II. ligy, neboť její regulérní dohrání není možné.