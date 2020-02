Vedoucí pozici vrchlabských hokejistů nemůže nikdo ohrozit, před blížícím se play off ale utrpěli druhou porážku ve třech zápasech. Po těsné prohře ve druhém Dvoře Králové padli o gól také na ledě třetího Mostu.

V Nové Pace na sebe narazily celky ze dna tabulky. Domácí, kteří pobývají na předposlední pozici, tahali od úvodu za kratší konec. Poslední Bílina je rozstřílela sedmi góly. Bruslaři měli před zápasem stále teoretickou, byť ne reálnou, šanci na účast ve vyřazovacích bojích. Po tomto nezdaru přišli i o ni a sezonu tak budou dohrávat už jen s touhou předhonit sedmý Jablonec, který má o tři body více než oni.

Trutnov naopak mohl stvrdit účast v play off, i díky porážce Jablonce, jenže to se nestalo. Před vlastními fandy sice vedl po dvou třetinách nad Řisuty o dvě branky, ovšem hosté v závěrečném dějství třemi góly duel parádně otočili. Radost Draků z postupu do vyřazovací fáze se tak odkládá. „Je to škoda, stačily dva body a mohli jsme tam být,“ láteřil po ztraceném duelu zklamaný trutnovský kouč Petr Vácha.

Nová Paka - Bílina 3:7

Fakta - branky a asistence: 19. T. Půlpán (Müller, Hnik), 44. Hnik (Malík, Hric), 47. T. Půlpán (Hidveghy, Abraham) – 15. Kolíček (Mašek, Tjurin), 16. Mašek (Tjurin, Běhula), 27. Šmejc (Kobes, Urban), 29. Kobes (Mašek, Tjurin), 30. Běhula (Mašek, Tjurin), 51. Kobes (Urban, Šmejc), 60. Pavlíček (Mašek, Tjurin). Rozhodčí: Kraval – Svoboda, Teršíp. Vyloučení: 6:6, navíc Tomáš Půlpán (Nová Paka) 10 minut osobní trest. Využití: 1:3. Diváci: 373. Třetiny: 1:2, 0:3, 2:2. BK Nová Paka: Mahdal (30. – 44. Vacek) – Müller, Bezděk, Abraham, Houška, Holý, Suvorov – Vrba, Hidveghy, Kloutvor – Kerekanič, A. Půlpán, Hric – T. Půlpán, Foerster, Hnik – Malík.

Most - Vrchlabí 3:2

Fakta - branky a asistence: 5. Smolka (Bakrlík, Urbánek), 27. Bečvář (Kuběna), 44. Bečvář (Kuběna, Urbánek) – 17. Chalupa (Niko), 47. Hozák (Kastner). Rozhodčí: Velčovský – Kučera, Janíček. Vyloučení: 5:3. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 380. Třetiny: 1:1, 1:0, 1:1. HC Stadion Vrchlabí: Soukup (Abrahám) – Jirků, Havránek, Bendík, Voženílek, Vašíček, Niko, J. Moník, T. Kynčl – Bednář, Sýkora, Urban – Hozák, Kastner, Chalupa – Bláha, Dvořák, Matějček – F. Moník, R. Šlaicher, F. Jirásek.

Trutnov - Řisuty 3:4

Fakta - branky a asistence: 1. Krsek (Vácha), 15. Tatar (Poul, Junek), 36. Planý (Fedulov, Starý) – 14. Patyk (Petráš), 42. F. Novák (Patyk, Petráš), 45. Petráš (Patyk, Potechin), 55. Formánek (Petráš, Patyk). Rozhodčí: Veinfurter – Řezníček, Roischel. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 413. Třetiny: 2:1, 1:0, 0:3.

HC BAK Trutnov: Krofta (Ašenbrenner) – Višňák, D. Jirásek, Pohl, Suk, Junek, Vácha, Kynčl – Kubinčák, Starý, Planý – Fedulov, Škvrně, Janoušek – Krsek, Tatar, M. Poul – Faltys.