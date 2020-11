V sobotu se znovu rozběhla nejvyšší domácí soutěž hokejistů a nejdříve 21. listopadu se mezi mantinely dle posledních informací vrátí také účastníci Chance ligy.

Obě soutěže mají v Česku status profesionální a od vlády tudíž dostaly zelenou. Jinak je na tom zatím druhá liga, kde stále platí, že nad jejím znovuzahájením visí řada otazníků a účastníci prozatím ani netrénují. Alespoň ne v uzavřených prostorách, tedy na svých zimních stadionech.

Netrénovat v hale? Nevidí žádný důvod

Výjimkou, nebo možná jednou z výjimek, jsou hokejisté Trutnova. Ti dva týdny dojížděli za ledovou plochou do polské Świdnice, minulý pátek se však vrátili k užívání prostorů vlastní arény.

„Nevidíme jediný důvod, proč bychom nemohli trénovat v domácí hale,“ říká Deníku sportovní manažer HC BAK Trutnov Ondřej Poul a podrobnosti klubového uvážení, že Draci spadají pod profesionály, záhy doplňuje.

„Trenéři i hráči u nás mají smlouvy s klubem, což jim zaručuje nějaké finanční podmínky, práva a podobně. Ty smlouvy jsou dle zákoníku práce. Hráči vykonávají lední hokej jako svoje zaměstnání, podnikání či jinou obdobnou činnost. To samé i trenéři, kteří to mají součástí živnostenského listu díky licenci,“ dodává Poul, jenž na oficiálním webu klubu prozrazuje, že veškeré kroky konzultoval s právním zástupcem a dle právního výkladu, výkladu Národní Sportovní Agentury, mohl A tým začít s tréninkem.

Svědomí dle Poula mají v Trutnově čisté

Že si vládní nařízení a omezení sportovních aktivit v jiných druholigových klubech vysvětlují jinak, to předního funkcionáře Trutnova nijak nevykolejuje.

„My jsme vše pečlivě zkoumali, zjišťovali, máme veškerá svolení. Jestli někdo z naší soutěže v hale netrénuje, je to jeho věc. Naši kluci dostávají část výplaty a trénovat chtějí. Do Polska jezdilo celé mužstvo a to teď platí i o tréninku v Trutnově. Naše svědomí je tedy naprosto čisté,“ dodává Deníku Ondřej Poul.

Zároveň také asistent kouče Petra Váchy prozrazuje jméno staronové tváře v kádru trutnovských Draků.

„Po restartu soutěže se u nás v sestavě objeví Filip Jirásek. Trénuje tu od léta, čekal však na zahraniční angažmá, které mu kvůli koronaviru nedopadlo,“ líčí.

Trutnovský kádr tak nyní čítá čtyři brankáře, osm obránců a třináct útočníků. Teď už jen věřit, že se hráči brzy vrátí k mistrovským zápasům a naváží tak na pouhá čtyři odehraná kola z úvodu.

„Kdy se vrátí zápasy, to vůbec netušíme. Naše zbožné přání je prosinec, v to všichni doufáme. My se prostě připravujeme tak, jako by to mělo přijít za týden. Trénujeme třikrát až čtyřikrát týdně na ledě, dvakrát týdně v posilovně,“ doplňuje Poul.