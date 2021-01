Vsetín - Vrchlabí 2:4

Fakta - branky a asistence: 15. Štach (Březina, Gorčík), 36. Pechanec (Štach, Gorčík) – 4. Heřman (Zeman), 5. Urban (Bučko), 37. Hozák (Linhart), 60. Hozák. Rozhodčí: Barek, Pilný – Novák, Bohuněk. Vyloučení: 5:8, navíc Štach (VSE) 5 minut + OK - Matýs (VRC) 10 minut OT. Využití: 0:1. Hráno bez diváků. Třetiny: 1:2, 1:1, 0:1.

VHK ROBE Vsetín: Málek – Smetana, Ondračka, Bartko, Hryciow, Štach, Kudělka, Jenáček – Gorčík, Pechanec, Březina – Vítek, Šilhavý, Hořanský – Klímek, Kucharczyk, Půček – A. Zeman, Babka, L. Bednář.

HC Stadion Vrchlabí: Štěpánek – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Jirků, Bučko, J. Moník – Heřman, Chrtek, Nouza – Machač, M. Kratochvil, Zeman – Hozák, Urban, Mrňa – Formánek, Matýs, Chalupa.

Porazili Jihlavu, bodovali v hale pražské Slavie a teď vyloupili vsetínský chrám Na Lapači. Vrchlabským hokejistům se v sezoně daří zvládat ty pro fanoušky nejprestižnější bitvy. Vždyť právě na souboje s těmito celky se příznivci Východočechů po postupu ze druhé ligy těšili nejvíc.

Na Valašsku Stadionu hodně pomohl famózní vstup do utkání. Uběhlo 150 vteřin, hosté si vynutili faul soupeře a přesilovku po minutě proměnili. Bránící se soupeř ve vlastním pásmu přišel o kotouč, Zeman skvěle připravil palebnou pozici Heřmanovi a jeho zakončení bylo nejen pohotové, ale i přesné – 0:1.

Uběhlo pouhých 33 vteřin a náskok horalů byl dvojnásobný. Od modré po buly pálil Bučko a před gólmanem Málkem kotouč tečoval Patrik Urban, jenž tak skóroval i ve třetím utkání tohoto roku, dohromady dokonce počtvrté v řadě!

Nutno dodat, že vynikající úvod svěřencům trenéra Baďoučka sice pomohl, hře týmu však spíš ublížil. Možná pod dojmem náskoku přenechali hosté iniciativu soupeři a ten poprvé trestal v 15. minutě, kdy se pěknou individuální akcí prosadil Štach – 1:2.

Start prostřední části poznamenala řada vyloučení na obou stranách, ve 36. minutě ale mohli hosté znovu odskočit do dvoubrankového vedení. Místo toho ale přišel protiútok a z nevinné akce byla rána Pechance, které do sítě pomohla lehká teč vracejícího se beka Stadionu – 2:2.

Z vyrovnání se však Valaši neradovali dlouho. Hned za 55 vteřin Linhart nádhernou kolmicí vyslal do úniku Hozáka, jenž ač těsně bráněn, dokázal Málka překonat potřetí.

Poté fauly Matýse a Mrni nabídly Vsetínu dlouhou přesilovku pěti proti třem, domácí ji však přes vytrvalý tlak, avšak minimum střel, prohospodařili.

Deset minut před koncem naopak oplácel vsetínský Štach, sudí jeho zákrok ohodnotili trestem na pět minut, navíc jej předčasně poslali do šaten. Vrchlabští přesilovku sice nevyužili, přiblížili se ale závěru zápasu.

V něm to domácí zkusili v šesti bez brankáře, jenže jim ujel Hozák a po faulu v útočném pásmu hlavní rozhodčí posoudil situaci jako technický gól.

Radost z dalších tří bodů tak na vrchlabské střídačce mohla naplno propuknout a potvrdit vítězství budou chtít horalé už v pondělí, kdy se oba soupeři od 16 hodin potkají v DD Elektromont aréně při dohrávce 2. kola. V tabulce HCV odskočil Vsetínu na rozdíl sedmi bodů, naopak se přiblížil vedoucí Jihlavě na pouhé tři. Lídr totiž doma zaváhal se soupeřem z Benátek. Druhá Poruba přitom uhájila výhru proti ústeckému Slovanu.

Ohlasy trenérů

Luboš Jenáček, HC Robe Vsetín: „Obrovské zklamání. Chtěli jsme napravit velmi špatný výkon ze Šumperka. Tím nasazením se nám to ještě podařilo, kluci chtěli. Hokej se ale hraje na góly a bohužel to bylo rychle 0:2. Pak jsme to honili, dokázali vyrovnat, ale záhy nám ujel hráč a zase tam byla snaha o srovnání. Rozhodl hloupý faul na konci a soupeř si už výhru pohlídal. Z porážky jsme zklamaní a smutní.“

Václav Baďouček, HC Stadion Vrchlabí: „Jsem velice rád, že se nám Na Lapači podařilo získat tři body. Ten základ úspěchu byl v úvodu utkání. Chtěli jsme do zápasu vstoupit aktivně, protože jsme věděli, že domácí po posledních výsledcích nejsou v pohodě. To se nám i povedlo, brzy jsme vedli o dvě branky. Pak nás domácí dostávali pod tlak, pomohly jim i přesilovky. Tu dvojnásobnou ale nevyužili a to byl možná rozhodující moment. V závěrečné třetině už jsme duel soustředěným výkonem dotáhli do úspěšného konce. Musím vyzdvihnout brankáře Olivera Štěpánka, jenž tři měsíce nechytal zápas, přesto se úkolu zhostil velice dobře. Opravdu před ním smekám.“

Další výsledky 19. kola

Dukla Jihlava – Benátky n. J. 3:4 s.n. (1:0, 1:1, 1:2 – 0:0)

Poruba – Ústí n. Labem 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Přerov – Kladno 4:3 s.n. (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0)

Slavia Praha – Kadaň 7:1 (1:1, 5:0, 1:0)

Třebíč – Prostějov 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Frýdek-Místek – Kolín 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)

Havířov – Šumperk 2:3 p.p. (1:1, 0:1, 1:0 – 0:1)

Tabulka Chance ligy

1. Dukla Jihlava 18 10 2 3 3 65:43 37

2. Poruba 18 10 2 5 1 58:39 35

3. Vrchlabí 17 11 0 5 1 64:39 34

4. Přerov 18 9 2 5 2 55:42 33

5. Kladno 16 8 2 2 4 64:48 32

6. Slavia Praha 16 7 3 5 1 53:39 28

7. Sokolov 15 7 2 4 2 55:41 27

8. ROBE Vsetín 18 7 2 7 2 50:53 27

9. Benátky n. J. 18 7 2 7 2 50:55 27

10. Prostějov 18 6 3 7 2 58:55 26

11. Třebíč 16 8 0 6 2 44:48 26

12. Havířov 17 6 1 8 2 48:45 22

13. Ústí n. L. 17 4 3 8 2 40:57 20

14. Frýdek-Místek 16 6 0 9 1 46:52 19

15. Litoměřice 16 4 3 8 1 55:65 19

16. Kolín 15 5 1 8 1 45:54 18

17. Šumperk 17 3 1 11 2 41:70 13

18. Kadaň 16 2 2 12 0 41:87 10