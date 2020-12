Po sérii dobrých výkonů a hlavně výsledků si vrchlabští hokejisté ve středečním utkání Chance ligy připsali trochu nečekanou porážku. V Kolíně padli 2:3.

„Soupeři jsme tři body doslova darovali. Prohospodařili jsme první třetinu a podle toho se celé utkání odvíjelo dál. I přes to, že jsme si vypracovali dostatek šancí, abychom byli schopni zápas vyhrát, ta první třetina nás dostala do takového rozpoložení, že už jsme to nebyli schopní zrealizovat,“ zlobil se po utkání trenér Stadionu Václav Baďouček.

Výkon mužstva jej popudil natolik, že hned den po zápase potřeboval k hráčům důrazně promluvit.

„Ve čtvrtek jsem měl s kluky před tréninkem krátký meeting, kde jsem jim řekl, že jsou samozřejmě zápasy, které prohrajeme, ale musíme z nich odejít s pocitem, že byl soupeř lepší a že i přes to, že jsme do toho dali všechno, nás porazil. To ale nebyl ten středeční případ. Doufám, že jsou kluci natolik inteligentní, že si to budou umět vyhodnotit a v dalších zápasech bude naše mentální nastavení daleko lepší,“ doplnil k utkání šéf vrchlabské střídačky.

V táboře kolínských Kozlů bylo naopak veselo a výhry nad favoritem si nováček vážil. „Vrchlabí má výborné výsledky, zvlášť jako nováček. Z naší strany byl k soupeři trochu větší respekt než bych si přál. Soupeře jsme tak trochu okukovali a čekali jsme, co se bude dít. Pak kluci poznali, že se s ním dá hrát, a předvedli parádní výkon,“ chválil svěřence trenér Petr Martínek.

Také on označil za důležitou vstupní dvacetiminutovku. „Jsme spokojení. Neměli jsme dobrý vstup do utkání. Soupeř nás přehrával, ale postupem času jsme hru vyrovnali. Paradoxně jsme první třetinu vyhráli. Druhá byla vyrovnaná a chvílemi jsme byli mírně lepší, ale tu část jsme prohráli. Do poslední periody jsme šli s tím, že ten zápas urveme. Nadšením a bojovností se nám to povedlo," dodal spokojený Martínek.

V sobotu čeká na vrchlabské hráče domácí dohrávka 4. kola s Litoměřicemi (16.00), Kolín bude taktéž doma dohrávat duel 8. kola proti Ústí nad Labem.

I. liga – 5. kolo: Třebíč – Kadaň 6:4, 10. kolo: Vsetín – Jihlava 1:7, 16. kolo: Kolín – Vrchlabí 3:2, Havířov – Ústí nad Labem 1:2, Litoměřice – Benátky n. J. 3:1, Přerov – Sokolov 4:0, Slavia Praha – Prostějov 2:3, Kladno – Šumperk 4:2.

Tabulka:

1. Jihlava 14 8 2 2 2 51:29 30

2. Přerov 13 8 0 2 3 40:28 26

3. Kladno 12 6 2 3 1 50:35 25

4. Benátky n. J. 15 7 1 2 5 42:44 25

5. Vsetín 14 7 1 1 5 41:38 24

6. Poruba 14 6 2 1 5 42:34 23

7. Vrchlabí 13 7 0 1 5 46:31 22

8. Sokolov 13 6 1 2 4 47:35 22

9. Prostějov 14 5 3 1 5 51:45 22

10. Slavia Praha 12 5 3 0 4 37:27 21

11. Třebíč 9 5 0 1 3 30:29 16

12. Frýdek-Místek 12 5 0 1 6 38:40 16

13. Havířov 12 4 1 1 6 29:31 15

14. Ústí n. L. 13 3 2 2 6 24:44 15

15. Litoměřice 13 3 2 1 7 45:56 14

16. Kolín 11 3 1 1 6 32:41 12

17. Kadaň 11 1 2 0 8 27:56 7

18. Šumperk 13 2 0 1 10 27:56 7