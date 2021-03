Páteční ukončení sezony si však na východě Čech nikdo nepřeje. Hokejisté udělají maximum, aby atraktivní sérii vrátili na vsetínský Lapač. Ostatně, nastínila to již slova vrchlabského kouče na středeční pozápasové tiskovce, kde straně soupeře nepřímo slíbil, že se v neděli jeho tým hodlá na Valašsko vrátit.

„Stav série je nyní 3:1 pro Vsetín, hraje se ale na čtyři vítězství a my se už nyní těšíme na nedělní televizní duel,“ pronesl Baďouček, vědom si toho, že v případě pokračován lité bitvy, odvysílá šestý duel v přímém přenosu Česká televize. Mimochodem i v pátek se play off Chance ligy objeví v živém přenosu ČT sport, kde bude běžet duel mezi Kladnem a Slavií Praha.

Utkání Stadionu se Vsetínem mohou nejen vrchlabští příznivci sledovat tradičně na portálu hokejka.cz a vzkazy vrchlabských hokejistů dávají fandům jasně najevo, že se horalé nehodlají vzdát předem. De facto unisono dnes dopoledne z kabiny zaznělo: „Budeme bojovat, chceme se rvát, věříme si a jdeme vyhrát!“

Pro připomenutí, Stadion přesně před týdnem do čtvrtfinálového zápolení vstoupil vítězně, když po nerozhodném výsledku 3:3 zvládl trefou Urbana lépe prodloužení. O den později ale ve Vrchlabí vyhrál Vsetín 2:0 a poradit si dokázal i s oběma domácími duely, když ten úterní získal výsledkem 5:2, středeční pak 3:1.

Čtvrtfinále play off - 5. zápasy:



17.20: Kladno - Slavia Praha (stav série: 3:1). 17.30: Vrchlabí - Vsetín (stav série: 1:3). Jihlava - Litoměřice (stav série: 1:3).



V sérii mezi Přerovem a Porubou je rozhodnuto. Ostravané zvítězili hladce 4:0 na zápasy.

Hraje se však na čtyři vítězná utkání a jak každý sportovní fanoušek dobře ví, poslední krok bývá vždy nejtěžší.

„Je to sice 3:1 pro soupeře, ale hraje se na čtyři vítězná utkání a my ve Vrchlabi se nikdy nevzdáváme. Všichni v kabině věříme, ze se ještě do Vsetína vrátíme,“ vzkázal prostřednictvím Krkonošského deníku všem vrchlabským příznivcům kapitán mužstva Tomáš Jirků.

K němu se záhy přidali i další spoluhráči. „Určitě chceme vyhrát a vrátit sérii do Vsetína. Nemáme se na co šetřit, takže dnes necháme na ledě úplně všechno,“ dokazuje víru Východočechů gólman Jakub Soukup, jenž během čtyř utkání inkasoval 11 branek a pro svůj tým je v sérii znovu velkou oporou.

Střelecky se v sérii daří například Patriku Urbanovi. Úvodní duel svou trefou v prodloužení rozhodl, v tom třetím zase poslal svůj tým do vedení, aby pak horalé ve druhé polovině zápasu o slibný náskok přišli. „Už není kam uhnout! Všude se psalo, že jsme překvapením sezony, tak proč neudělat ještě jedno velké překvapení a otočit i tuhle sérii,“ hecuje mužstvo útočník, jenž je jedním ze služebně nejdéle působících hráčů v klubu.

Podobného mínění je ostatně i jeho parťák z třetí lajny Jiří Hozák, na jehož důraz před oběma brankami budou Vrchlabští jistě také dnes dost spoléhat: „Na domacím ledě jsme téměř neporazitelní. Určitě půjdeme do zápasu s touhou a odhodlaním sérii vrátit do Vsetína. Jak řekl Tomáš, nikdy se tady nevzdáváme a věřím, že ta vítězná aura, která nás zdobí všechny ty roky, se ukáže i dnes.“

„Dnes si na soupeře věříme. Budeme bojovat za Vrchlabí s cílem vrátit sérii na Lapač,“ burcuje obránce Ján Niko a za všechny spoluhráče krátce doplňuje střelec posledních dvou vrchlabských branek v sérii Filip Koffer. „Jdeme vyhrát, nic jiného nebereme!"

Nechme se tedy překvapit, jakým směrem se bude podvečerní duel ubírat. V DD Elektromont aréně startuje v 17.30, vysílá jej portál hokejka.cz a vstupy ze zápasu možná nabídne i ČT sport v přestávkách přenosu z utkání Kladna s pražskou Slavií.