Vrchlabí - Přerov 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Fakta – branky a asistence: 2. Hozák (Urban), 7. Zeman (Pochobradský, Machač), 19. Urban (Mrňa), 49. Mrňa (Urban), 51. Nouza (Kajínek, Heřman) – 8. Pšurný (Zbořil), 38. Číp (Krisl, Zbořil). Rozhodčí: Souček, Valenta – Štofa, Tvrdý. Vyloučení: 8:6, navíc Linhart 5 minut + OK – Indrák 10 minut OT. Využití: 0:1. Hráno bez diváků.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Jirků, Bučko, J. Moník – Chalupa, Heřman, Nouza – Machač, M. Kratochvil, Zeman – Hozák, Urban, Mrňa – Formánek, Pochobradský, F. Moník.

HC Zubr Přerov: D. Dvořák – Hrabal, Kubeš, Zbořil, Dluhoš, Machů, Krisl, Dřímal – T. Doležal, Pšurný, Dostálek – Štefka, Hejcman, Číp – Matěj Svoboda, Indrák, Süss – Dobša, Macuh, Václavek.

V DD Elektromont aréně se potkaly dva celky, kterým se v aktuální sezoně nadmíru daří a odpovídala tomu i úroveň zápasu. Především první třetina se těm, kdo duel sledovali v internetovém živém přenosu, musela líbit. Hned po třeticeti odehraných vteřinách musela tasit první výborný zákrok domácí jednička Soukup a v čase 1:50 už se poprvé měnilo skóre. Urban skvěle vysunul rozjetého Hozáka, ten ujel všem obráncům a samostatný nájezd zakončil přesnou ranou mimo dosah brankáře Dvořáka - 1:0.

Na přelomu čtvrté a páté minuty se hosté dvakrát provinili proti pravidlům a horalům nabídli více než minutou přesilovku pěti proti třem. Domácí se nastěhovali do útočného pásma, nadějný zámek ale ve druhou trefu proměnit nedokázali. Co se jim však nepovedlo v početní výhodě, to přišlo v čase 7:00. Po spolupráci Pochobradského s Machačem se k puku dostal v úvodních minutách velmi aktivní Zeman a překonat Dvořáka pro něho z bezprostřední vzdálenosti nečinilo žádný problém.

Přerovská střídačka reagovala včasným oddechovým časem a krátce po něm se hosté vrátili do hry, když se puk nešťastně vynořil za Soukupem a pohotový Pšurný byl ve správný čas na správném místě - 2:1.

Moravany kontaktní gól polil živou vodou a gólman Soukup se ve vrchlabské brance musel ohánět. Právě v těchto momentech však potvrdil, jak velkou oporu v něm mužstvo má. Soupeři nedovolil vyrovnat ani z těch nejvyloženějších příležitostí, a když naopak Mrňa před koncem třetiny předložil Urbanovi na druhý střelecký úspěch v novém roce, nesl si Stadion do šaten lichotivý dvoubrankový náskok.

Také v prostřední části měli herně navrch Přerovští a kritické chvíle pro horaly přišly v závěru druhé periody. Nejprve se totiž nechal hloupě vyloučit Linhart, jehož sudí poslali předčasně do sprch po ataku protihráče u hostující střídačky. Soupeř výhodu jednoho muže brzy využil dělovkou Čípa a za deset vteřin navíc dostal ještě luxusnější příležitost při dalším vyloučení Nouzy za sekání.

S vypětím všech sil domácí dlouhé oslabení ve třech přežili a do závěrečné dvacetiminutovky šly oba celky po delší době v pěti na obou stranách. Hostující tlak už nebyl tak výrazný a definitivně naděje Přerovských ukončily dvě slepené branky Stadionu. Nejprve si spolupráci z 19. minuty zopakovalo úderné duo Urban - Mrňa a chvíli na to pečetil vrchlabské vítězství tečí Kajínkova nahození Nouza - 5:2.

Vrchlabští se třetím domácím vítězstvím v řadě posunuli na třetí příčku tabulky a nyní je čeká pikantní dvojzápas proti Vsetínu. V sobotu se bude hrát Na Lapači, v pondělí si dají oba soupeři odvetu v bráně Krkonoš (16.00).

Ohlasy trenérů

Vladimír Kočara (HC ZUBR Přerov): Měli jsme špatný vstup do zápasu, dostali jsme laciné branky. To asi utkání rozhodlo. Druhá věc byla, že ve druhé třetině jsme měli hodně přesilových her a dali pouze jeden gól. Mohli jsme z toho vytěžit víc. Ve třetí části jsme zase měli šance, ale neproměnili jsme je. Domácí byli efektivnější. Zradila nás koncovka a přesilovky, proto odjíždíme bez bodu.