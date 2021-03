Hokejisté Vrchlabí si coby nováček dosud vedli skvěle. Hlavně na vlastním stadionu předváděli výborné výkony a ne náhodou jsou v tabulce domácích zápasů na první příčce. Sesadit je mohou pouze hráči Kladna. Doma získali stejný počet bodů (44), mají však o jeden gól horší skóre.

TOP 5 střelců HC Vrchlabí



15 - Martin Heřman (33 let)

12 - Pavel Mrňa (32 let)

12 - Ondřej Matýs (21 let)

11 - David Chalupa (23 let)

10 - Patrik Urban (27 let)

No a právě v pondělí Jágr, Plekanec a spol. přivítají soupeře z Vrchlabí! Dokáže nováček uspět i v aréně již jistého vítěze základní části?

Hned ve druhém kole zde vyhrála pražská Slavia, od té doby nikdo. Kladenská aréna je od 16. září 2020 nedobytnou pevností. Přerušit zdejší kralování Jágra a spol. se pokusí v derniéře základní části výprava z Krkonoš. Pondělní utkání startuje v 18 hodin. Proti horalům bude stát již jistý vítěz základní části Chance ligy.

I. liga - víkendové 33. kolo: Vrchlabí – Kolín 6:3, Ústí nad Labem – Havířov 3:2, Frýdek-Místek – Poruba 1:7, Prostějov – Slavia Praha 2:5, Benátky n. J. – Litoměřice 2:5, Kadaň – Vsetín 2:7, Sokolov – Přerov 0:1 pp, Šumperk – Kladno 2:3, Třebíč – Jihlava 1:3.

Tabulka:

1. Kladno 33 20 3 5 5 124:83 71

2. Přerov 34 17 8 2 7 113:81 69

3. Jihlava 33 17 6 4 6 127:77 67

4. Vrchlabí 33 20 2 1 10 126:83 65

5. Poruba 33 17 2 4 10 109:84 59

6. Litoměřice 33 16 4 3 10 124:107 59

7. Vsetín 33 17 3 2 11 95:80 59

8. Třebíč 33 16 1 5 11 97:86 55

9. Slavia Praha 33 14 3 4 12 100:96 52

10. Sokolov 33 14 3 3 13 125:107 51

11. Prostějov 33 13 3 2 15 116:106 47

12. Ústí nad Labem 33 11 4 4 14 87:105 45

13. Havířov 33 10 3 4 16 89:91 40

14. Benátky n. J. 33 10 2 5 16 86:109 39

15. Frýdek-Místek 33 12 1 1 19 90:114 39

16. Kolín 33 10 3 1 19 94:133 37

17. Šumperk 34 6 1 4 23 84:145 24

18. Kadaň 33 4 2 0 27 77:176 16