V atraktivní sérii prozatím padlo 16 branek a kdo podrobně zkoumal střelecké listiny, nemohl si nevšimnout, že se v nich často objevuje příjmení Zeman. Může za to také fakt, že nositele tohoto jména mají ve svém středu oba soupeři.

Na straně Východočechů pomáhá k přemožení soka Tomáš Zeman. Devatenáctiletý odchovanec pardubického Dynama asistoval v úterním utkání při trefě svého mužstva, když v 15. minutě zvyšoval vedení horalů na 0:2 tečí jeho střely Filip Koffer. Ve zbytku duelu ale Stadion o náskok přišel a důležitou bitvu nakonec výsledkem 5:2 urval soupeř.

Tomáši, stav série momentálně určuje výsledek třetího utkání. Co podle vás úterní duel rozhodlo?

Určitě jej rozhodla druhá třetina, ve které jsme nebyli schopní udržet se na puku v útočné třetině. Především proto jsme dvoubrankový náskok ztratili a do vedení šel naopak náš soupeř.

Dvě porážky za sebou? Pro horaly novinka



Stalo se teprve podruhé v sezoně, aby vrchlabští hokejisté prohráli dva zápasy v řadě. Ano, v základní části se to svěřencům trenéra Václava Baďoučka přihodilo jedinkrát, duely 10. a 11. kola (Prostějov, Benátky) ale tehdy od sebe kvůli covidové pauze dělil více než měsíc! Až nyní se dá říci, že na porážku navázala další porážka a je na samotných hokejistech, aby dosud nejdelší série neúspěchů od postupu do Chance ligy skončila na dvojce. Pokud by totiž horalé padli i ve středu, byl by jejich soupeř ze Vsetína postupu do semifinále už hodně blízko. Tak jako tak, série pokračuje v pátek na vrchlabském ledě a při jakémkoliv výsledku půjde znovu o třaskavou bitvu.

V první třetině přitom nic nenasvědčovalo vaší následné porážce. Jak s vám zamlouval projev týmu v úvodní dvacetiminutovce?

To je pravda. Přesně takhle bychom si asi náš herní projev představovali. Chtěli jsme se držet se puku, být nebezpeční v přesilovkách a hrát jednoduše odzadu. To se nám i dařilo, pouze však do prvního inkasovaného gólu.

Jak říkáte, povedlo se vám proměnit dvě přesilové hry. To vždycky hodně potěší. Připravovali jste se na ně nějak zvlášť po zápase s nulou na kontě vstřelených branek?

My se snažíme přesilovky pilovat skoro každý trénink. Teď nám to při nich sedlo a pevně doufám, že to bude stejné i v dalších zápasech. Samozřejmě nejlépe hned dnes.

O dva góly jste vedli do poloviny zápasu. Pak ale přišly dvě slepené branky soupeře a vše se změnilo. Hodně vás ten moment srazil dolů?

Je to přesně tak, podobný moment vás vždycky trochu srazí. Když už se tak ale stalo, byla škoda, že jsme třetinu nedohráli za toho stavu 2:2. Dostali jsme pak ještě jednu branku těsně před odchodem do šaten a rázem jsme museli dotahovat.

Na vsetínském Lapači jste se letos v kariéře objevil poprvé? A jak moc vás mrzí, že nejen tam, ale i v DD Elektromont aréně nemohou být v ochozech diváci?

Je tomu tak. V součtu s utkáním ze základní částí jsem tu odehrál pouze tato dvě utkání. Všechny nás aktuální situace mrzí, každý si přeje hrát před plnou halou. Myslím si, že zaplnit arénu by se podařilo jak tady ve Vsetíně, tak i u nás ve Vrchlabí. Na druhou stranu situace je jaká je. My se snažíme dělat fanouškům radost alespoň takhle na dálku. Moc bych si přál, abychom se všichni sešli u nás v aréně, až to bude situace dovolovat.

V dresu soupeře se střelecky daří jmenovci Adamovi. Znáte se nějak a víte, že také on má zkušenosti (i když minimální) s pardubickým dresem?

Vůbec se neznáme.

V úvodních dvou zápasech ve Vrchlabí byla hra lehce vyhrocená. Uklidnilo se na Lapači trochu dění mezi mantinely?

Ani ne (usmívá se). Hraje se play off a tohle všechno k tomu patří. My se hlavně nesmíme nechávat rozhodit věcmi, se kterými nic neuděláme, jako jsou například výroky rozhodčích.

Sílu soupeře jste si už dostatečně osahali. Jak nyní cítíte šance svého mužstva a co je potřeba zlepšit, abyste stav série vyrovnali už ve středu?

Jak už jsem říkal, musíme si věřit na puku. Dále je třeba hrát rychle a zodpovědně odzadu a být trpěliví. Také by bylo dobrý znovu využít nějakou tu přesilovou hru.

Ohlasy trenérů na 3. zápas série



Jan Srdínko, HC Robe Vsetín: „Z našeho pohledu výborný zápas. Trošku nám nevyšel vstup do utkání, kdy jsme neměli úplně dobrý pohyb. Dopustili jsme se dvou faulů, což soupeř potrestal. Nicméně od druhé třetiny jsme na ledě dominovali. Měli jsme výborný pohyb, vyhrávali souboje a kdybychom byli produktivnější, mohli jsme rozhodnout už v prostřední části hry. Jinak ale musím kluky pochválit, výborný výkon gólmana, celého týmu. Jdeme si za tím dál a těším se na další zápas.“



Václav Baďouček, HC Stadion Vrchlabí: „Musím konstatovat, že tento zápas Vsetín vyhrál zaslouženě. Od druhé třetiny byl silnější v osobních soubojích a dovedl vývoj utkání otočit. My jsme měli pouze první třetinu, využili jsme dvě přesilovky a tam jsme byli určitě lepší. Důraz domácích pak dokázal utkání převrátit na stranu soupeře.“