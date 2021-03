Ač domácí v úvodu vedli 2:0 a na konci prostřední části chvíli i 3:2, stihl soupeř pokaždé srovnat a po šedesáti minutách svítil na tabuli nerozhodný stav 3:3. Prodloužení se hrálo 5 minut a 22 vteřin než v přesilové hře rozhodl o prvním bodu v sérii pro Východočechy Patrik Urban.

Východočeši po takřka dvoutýdenní pauze vlétli do zápasu s velkou chutí a už po minutě hry nechybělo moc k vedoucí trefě z hole Nika. Už úvodní minuty ukázaly, že play off je novou soutěží. Oba soupeři si nedávali nic zadarmo a spousta situací doznívala v osobních potyčkách.

Padaly ale také góly. Ten první v čase 5:58, kdy nejistému brankáři Gábovi vypadl puk tak nešťastně, že jej za jeho záda hravě doklepl důrazný Mrňa - 1:0. Druhý gól aktivních horalů mohl přidat Chalupa, dvakrát se Valaši ubránili přesilové hře domácích.

Přesto Vrchlabí ještě jeden gól před pauzou stihlo. Třiatřicet vteřin před sirénou tečoval nahození Olivy Machač a do šaten se šlo za stavu 2:0.

Jak svěřencům kouče Baďoučka vyšla úvodní perioda, tak nezvládli start té prostřední. Už po 133 odehraných vteřinách vrátil Vsetínské do hry dorážkou Půček a v čase 23:32 bylo po střele Březiny dokonce vyrovnáno.

Hosté byli v prostřední části lepším týmem, zahráli si i více než minutou přesilovku pěti proti třem, otočit skóre se jim však nepodařilo.

Trestem tak pro ně byl třetí inkasovaný gól, když ve 38. minutě pláchl po levé straně Mrňa a při zakončení zaskočil Gábu dobře umístěnou ranou.

Velká škoda, že horalé neudrželi vedení alespoň do další přestávky. Hned za další minutu totiž pěknou akci předvedli hosté a na konci souhry byla dorážka Bergera - 3:3.

Třetí dvacetiminutovka další změnu stavu nepřinesla a oba celky se tak mohly začít připravovat na prodloužení.

To se bývalo mohlo hrát až dvacet minut, pouze však v případě, že by nepadla rozhodující branka. A ta přišla v minutě 66., kdy přesilovou hru za faul Kucharczyka potrestal Urban.

Vrchlabí - Vsetín 4:3 po prodloužení

Fakta – branky a nahrávky: 6. Mrňa (Niko, Hozák), 20. Machač (Oliva, Matýs), 38. Mrňa (Kajínek), 66. Urban (Nouza, Heřman) – 23. R. Půček (Kucharczyk, Štach), 24. Březina (Gorčík, Pechanec), 39. Berger (Štach, Přikryl). Rozhodčí: Jechoutek, Květoň – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 6:7, navíc Matýs (VR) 10 minut OT. Využití: 1:0. Hráno bez diváků. Třetiny: 2:0, 1:3, 0:0 - 1:0. Stav série: 1:0.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, Kynčl, Jirků, Blažej – Heřman, Chrtek, Nouza – Machač, Matýs, Chalupa – Hozák, Urban, Mrňa – F. Moník, Zeman, Koffer.

VHK Robe Vsetín: Gába – Smetana, Ondračka, Hryciow, Š. Jenáček, Kudělka, Štach, Bartko – Březina, Pechanec, Gorčík – Berger, Přikryl, A. Zeman – R. Půček, Kucharczyk, M. Lang – Hořanský, Babka, Vítek.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček (HC Stadion Vrchlabí): První třetina byla jednoznačně v naší režii a nebýt naší ztráty koncentrace v úvodu druhé části hry, mohlo mít utkání zcela jednoznačný průběh. Důležitým momentem zápasu bylo to, že jsme bez problémů ubránili dlouhé dvojnásobné oslabení.

Roman Stantien (VHK ROBE Vsetín):

Soupeř šel v prodloužení víc naproti vítězství, byl agresivnější v přístupu. My jsme se v obranném pásmu bohužel dopustili faulu. V play off rozhodují přesilové hry. My jsme dnes neproměnili tu dvojnásobnou pět na tři a soupeř jednu svou využil, čímž rozhodl o vítězství.

Zbylé série play off – 1. zápasy: Kladno – Slavia Praha 3:1, Jihlava – Litoměřice 2:1, Přerov – Poruba 2:3 po prodloužení.