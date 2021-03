Východočeši se před soubojem dvou nováčků museli natrvalo rozloučit s dvojicí útočníků Pochobradský - Kratochvil, kteří se napevno usadili v kádru extraligových Pardubic. Podobně jako již před tím obránci Vála s Bučkem.

Naopak se do kádru Stadionu vrátila po delší době opora elitního útoku Tomáš Nouza a z Dynama se po zranění přišel minimálně rozehrát mládežnický reprezentant Filip Koffer.

S nimi v sestavě předvedli domácí svižnou úvodní dvacetiminutovku, během níž neustále ohrožovali branku soupeře a dočkali se po zásluze i dvou vstřelených branek.

Skóre otevřel v čase 6:04 mladíček Zeman, jenž po střele Koffera a následné přihrávce Filipa Moníka tečoval puk za záda gólmana Altrichtera.

O pět minut později se prosadil třetí vrchlabský útok. To když nádhernou přihrávku Urbana zužitkoval s přehledem zcela volný Mrňa - 2:0.

Kdo v té chvíli čekal, že domácí soupeře zasypou dalšími góly, musel být dlouho zklamán. Hlavně prostřední část byla co se týče ofenzívy chudší a na drama zadělal ve 35. minutě hostující Kratochvíl, jenž po pěkné kombinaci Draků snížil na rozdíl jediné branky.

Vrchlabští se mohli uklidnit při třech přesilových hrách, nedokázali se však ani v nejmenším přiblížit produktivitě z posledního duelu v hale Sokolova, kde využili hned čtyři početní výhody.

Trest přišel pět minut před koncem základní hrací doby. Krásnou přihrávku od Kratochvíla před branku Soukupa obdržel Milfait a vyrovnávací trefou prokázal kvality kanonýra - 2:2.

Nerozhodný stav naštěstí pro horaly do závěrečné sirény nevydržel. Ba co víc. Na světelné tabuli svítil pouze minutu a jedinou vteřinu. Pak vzal osud utkání do vlastních rukou Pavel Mrňa a individuální akci zakončil milimetrově přesnou ranou - 3:2.

Záhy zachránil svůj tým od dalšího vyrovnání Soukup a konečnou podobu skóre dal favorit zápasu při soupeřově power-play, když se v čase 58:00 prosadil ranou do opuštěné branky Matýs.

Vrchlabí - Šumperk 4:2

Fakta – branky a nahrávky: 7. Zeman (F. Moník, Koffer), 12. Mrňa (Urban, Hozák), 56. Mrňa (Linhart, Urban), 58. Matýs (Zeman, Heřman) – 35. Kratochvíl (Tadeáš Král), 55. Milfait (Kratochvíl, Král). Rozhodčí: Wagner, Zavřel – Podrazil, Horažďovský. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Hráno bez diváků. Třetiny: 2:0, 0:1, 2:1.

HC Stadion Vrchlabí: Soukup – Linhart, Oliva, Kajínek, Niko, J. Moník, Jirků, Kynčl – Heřman, Chrtek, Nouza – Machač, Matýs, Chalupa – Hozák, Urban, Mrňa – F. Moník, Zeman, Koffer.

Draci Pars Šumperk: Altrichter – Kabelka, Volráb, Záruba, Dosek, Viktorin – Jaroš, Baláž, Danielčák – Milfait, Tadeáš Král, P. Kratochvíl – Krejčiřík, J. Kučera, Bernovský – Blaško, Kaplan, Horký – L. Kučera.

Ohlasy trenérů

Václav Baďouček (HC Stadion Vrchlabí): V první třetině jsme si vypracovali dvoubrankové vedení, které se nám ale nepovedlo v dalším průběhu utkání navýšit, přestože jsme ty šance opět měli. Soupeř dokázal vyrovnat a bylo velmi důležité, že jsme si po minutě vzali vedení zpět a po gólu do prázdné brány získali tři body. Bohužel jsme teď v situaci, že, i když si šance vytváříme, víc se teď na góly nadřeme. Z koncovky se nám vytratila předchozí pohoda.

Martin Sobotka (Draci Pars Šumperk): V první třetině nás soupeř přehrál jednoznačně. Zaplaťpánbůh, že jsme nedostali víc gólů. Od druhé třetiny jsme obranu zpevnili a řekl bych, že jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem. V poslední třetině jsme vyrovnali na 2:2, ale mrzí mě, že jsme nedokázali využít šance, které jsme měli. Jeli jsme třikrát nebo čtyřikrát sami na branku. Škoda, že jsme pak dostali po vyrovnání gól na 2:3.

Další výsledky 32. kola Chance ligy: Kladno – Sokolov 5:2, Kolín – Jihlava 2:8, Přerov – Kadaň 3:1, Poruba – Třebíč 3:2, Vsetín – Ústí nad Labem 1:0, Havířov – Benátky n. J. 4:3 sn, Litoměřice – Prostějov 4:3.

Aktuální tabulka:

1. Kladno 32 19 3 5 5 121:81 68

2. Přerov 33 17 7 2 7 112:81 67

3. Jihlava 32 16 6 4 6 124:76 64

4. Vrchlabí 32 19 2 1 10 120:80 62

5. Poruba 32 16 2 4 10 102:83 56

6. Litoměřice 32 15 4 3 10 119:105 56

7. Vsetín 32 16 3 2 11 88:78 56

8. Třebíč 32 16 1 5 10 96:83 55

9. Sokolov 32 14 3 2 13 125:106 50

10. Slavia Praha 32 13 3 4 12 95:94 49

11. Prostějov 32 13 3 2 14 114:101 47

12. Ústí nad Labem 32 10 4 4 14 84:103 42

13. Havířov 32 10 3 4 15 87:88 40

14. Frýdek-Místek 32 12 1 1 18 89:107 39

15. Benátky n. J. 32 10 2 5 15 84:104 39

16. Kolín 32 10 3 1 18 91:127 37

17. Šumperk 33 6 1 4 22 82:142 24

18. Kadaň 32 4 2 0 26 75:169 16