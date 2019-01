Třebechovice, N. Bydžov -Předposledním kolem ve středu pokračovala skupina o udržení v krajské hokejové lize na Královéhradecku. V něm se podařilo bodovat oběma okresním zástupcům. Třebechovičtí v závěrečné části přetlačili Opočno, hráči Bydžova vydřeli proti Nové Pace alespoň bod za prohru po samostatných nájezdech.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Ježdík

SK Třebechovice pod Orebem – HC Baroni Opočno 5:4 (1:1, 1:3, 3:0). Branky a asistence Třebechovic: 14. Fiala (Stříteský, Christ), 29. M. Hloušek (Luštinec), 41. Stříteský (Knížek, Vinopal), 42. Kubín (Erban, Jirousek), 57. M. Hloušek (P. Hloušek, Fiala). Třebechovice p. O.: Petrů – P. Hloušek, Řezníček, Luštinec, Christ, Tomášek, Šesták – M. Hloušek, Vinopal, Jirousek – Kudr, Knížek, Erban – Fiala, Stříteský, Kubín.

Miroslav Řehák, trenér SK Třebechovice pod Orebem: „Vstup do utkání se nám vůbec nepovedl. Po dvou z naší strany trapných třetinách jsme provedli přeskupení formací, a bylo to znát. Hned v prvních dvou minutách třetí části jsme srovnali z 2:4 na 4:4. Od té chvíle jsme kontrolovali hru a tři minuty před koncem jsme vstřelili pátou branku. Hosté se ještě v power play pokusili o zvrat, ale zápas jsme dovedli do vítězného konce. Poslední utkání této sezony sehrajeme v neděli v Nové Pace.“

Stadion Nový Bydžov – BK JTC Nová Paka 1:2 sn. (0:0, 0:1, 1:0 – 0:0, 0:1). Branka Bydžova: Vaníček. Nový Bydžov: Lochman – Mýto, Kokošín, Volf, Pilc, Kropáč – Vaníček, Menyhárt, Pošík – Semanco, Lihan, Hron – Hampl, Blaško, Bičiště – Louženský, Říha.

Petr Lechmann, trenér Stadionu Nový Bydžov: „Dramatické utkání dospělo až do závěrečných nájezdů, v nichž byli úspěšnější hosté. Tímto výsledkem se bodově dotahujeme na Opočno. Závěrečné nedělní utkání na jeho stadionu bude zápasem pravdy. Stínem bojovného duelu bylo vážné zranění novopackého Petra Fejfara.“