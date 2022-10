Druhá liga Západ, 2. kolo

Vrchlabí – Chomutov 0:5

Fakta – branky a nahrávky: 4. Chlouba (Koláček, Žižka), 7. Kostourek (Lukeš, Hübl), 34. Chlouba (Mála), 38. Žižka (Zajíček), 55. Lukeš (Hübl). Rozhodčí: Ovsík – Žídek, Štěpánek. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:2. Diváci: 716. Třetiny: 0:2, 0:2, 0:1.

Lehce v tréninku, těžko v boji. Horalé na úvod padli. To Wikov má bod z Benátek

HC Stadion Vrchlabí: Vacek – Kerekanič, Kynčl, Vácha, Bendík, Voňka, P. Fiala, Duran, Perička – Krsek, Chrtek, Poppel, Moník, Duchan, Hlaváč, Urban, D. Chalupa, Jirků, Bláha, Tatar, Šlaicher. HC Piráti Chomutov: Hanuljak – Charousek, Váchal, Žižka, Pavlát, Seemann, Ferbas, Havel – Koblížek, Hübl, Kostourek, Mála, Koláček, Lukeš, Chlouba, Zajíček, Chrpa.

Ohlasy trenérů

Tomáš Jirků (HC Stadion Vrchlabí): „Moje hodnocení bude stručné. Jsem nespokojený s výkonem mužstva, i když jsme věděli, že nás čeká Chomutov, což je kvalitní tým s výbornými hráči, kteří mají extraligové zkušenosti. Chystali jsme se dlouho na trénincích i u videa, ale bohužel jsme od začátku nebyli připravení v hlavách. Byli jsme ustrašení, báli se hrát se soupeřem na kotouči. Druhý gól padl po signálu, který jsme si ukazovali, ale náš hráč na to asi zapomněl, nebo nevím, co si o tom myslet. V podstatě celý zápas jsme si nevěřili, neudrželi se na puku a dělali velké chyby v obraně, kde jsme lítali všude a nikde. Soupeř vyhrál zaslouženě a my můžeme být rádi, že to bylo jen rozdílem pěti branek.“

Kamil Koláček (Piráti Chomutov): „Po výhře se zápas hodnotí lépe, ale zase jsme se nevyvarovali chyb, po kterých jsme soupeře zbytečně pouštěli do šancí. Pochvalu zaslouží gólman Hanuljak, který pochytal, co jsme soupeři dovolili. Myslím, že směrem dopředu se projevila naše kvalita. Je znát, že řada kluků hrála první ligu nebo i extraligu. Umí si podržet puk i si nahrát, ale občas je problém udržet je v jednoduchosti. Občas by nám prospělo jen vyhodit kotouč z našeho pásma a bránit.“

Hronov – Příbram 0:9

Fakta – branky a nahrávky: 4. Šinágl (Jelínek), 7. Zdeněk (Káník, Hasman), 16. Gengel (Havlín, Zdeněk), 20. Šinágl (Josefus, Hasman), 28. Gengel (Saňa, Hasman), 48. Káník (Hasman, Saňa), 49. Gengel (Eret, Šinágl), 53. Havlín (Gengel, Šinágl), 54. Matějka (Pinkas, Furch). Rozhodčí: Šmika – Všetečka, Hofman. Vyloučení: 7:9. Využití: 0:3. Diváci: 320. Třetiny: 0:4, 0:1, 0:4.

HC Wikov Hronov: Andrsík (21. Pluháček) - Pavelka, Heligr, Mikulec, Najman, Exner, Amirov - Jajlov, Hašlar, Štrombach, Bondar, Hovsepjan, Bořuta, Teuber, Kindyšev, Veselý, Achmeťjanov, Sobčenko, Klíma. HC Baník Příbram: Šorf (Jiroušek) - Saňa, Havlín, Zedek, Jelínek, Zdeněk - Gengel, Šinágl, Hasman, Pinkas, Furch, Eret, Josefus, Brzák, Káník, Matějka.