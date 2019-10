Naposledy naskočil v půlce března ve čtvrtfinále play off. Hrál s přetrženým křížovým vazem v koleni, s jedním nejzapeklitějších sportovních zranění.

Tehdy se Petr Koukal, hokejový mistr světa v hradeckém dresu, představil proti Brnu, úřadujícímu mistrovi. A když v neděli nastoupil po dlouhé pauze znovu, opět to bylo proti stávajícímu šampionovi extraligy.

Ani on však nepomohl Mountfieldu, aby uspěl na ledě Třince - Východočeši tam padli 0:4.

„Prohráli jsme, takže nic moc. Samozřejmě to bylo těžké, protože jsem neměl žádný přípravný zápas,“ hodnotil.

Byl to složitý návrat?

Byl to samozřejmě první test, vyloženě jsem šel do neznáma, protože žádný zápas jsem zatím nehrál.

A jak jste se cítil?

Rychlost už asi nebude lepší, ale v soubojích si nemyslím, že bych ztrácel. Samozřejmě s odehranými minutami a zápasy si zvykne i tělo, takže doufám, že to bude už jenom lepší a lepší.

Koleno drželo?

Vždycky to může být lepší. Jenže už jsem cítil, že dalšími tréninky bych to nikam neposouval. Už jsem to chtěl vyzkoušet, jak to bude reagovat v zápase, takže jsme se domluvili s trenérem, že to zkusím.

Takže nyní už budete hrát pravidelně?

Jsem rád, že jsem to zvládl a uvidíme, jak bude trenér dělat sestavu na další zápasy.

Měl jste nějaké speciální instrukce od trenéra Tomáše Martince?

Měli jsme vyhrát, což jsme nesplnili. Žádné osobní instrukce jsem nedostal. Myslím si, že už jsem něco odehrál, takže vím, co si můžu dovolit nebo co bych měl na ledě dělat. A to jsem se snažil plnit, moc nevymýšlet, takže to nebylo moc složité.

Byl Třinec opravdu tak silný, jak napovídá výsledek?

My jsme měli spoustu šancí, ale bohužel tam prostě nic nepadlo. Samozřejmě s tím, jak naskakoval čas, tak bylo jasné, že je ten zápas ztracený. Z toho pohledu pak už přišla frustrace, že třeba někdo mohl dát gól, zvednout si sebevědomí a prostě tam nespadlo nic.

I vy jste mohl skórovat, že?

Vzhledem k našemu štěstí v zápase mi to přeskočilo hokejku. Bohužel jsem byl minus jedna, to mě taky štve.

Nezakousli se - a pálili slepými



Vystřelili pětatřicetkrát, jenže ani jednou úspěšně. Hradečtí hokejisté dojeli v extraligovém zápase v Třinci na produktivitu.



„Nespadlo by nám tam nic, ani kdybychom hráli dvě stě minut,“ ulevil si kapitán Radek Smoleňák.



To domácí měli jinak nabito. I proto vyhráli 4:0. Čtyři zásahy zvládli, byť na hradecké gólmany prošlo jen dvanáct pokusů. Proto oba končili zápas s nedobrou úspěšností zákroků: Marek Mazanec měl 83 procent, Štěpán Lukeš jen 50.



„Nebyli jsme tak zakouslí a neměli takový pohyb jako v předchozích zápasech, a to rozhodlo. Proti tak silnému soupeři, jakým je Třinec, ze sebe musíme vydat daleko více,“ byl kritický asistent Petr Svoboda.