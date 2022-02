Hladíkova střelecká show na úvod play off. Jičín vládl. Derby lépe rozjel Turnov

Před týdnem skončila dlouhodobá část Krajské ligy Libereckého kraje, ve které spolu sedmička účastníků v osmadvaceti kolech bojovala o čtyři postupové příčky do play off. Základní část s náskokem pouhých dvou bodů ovládli hokejisté Jičína a vyšel jim také vstup do vyřazovacích bojů.

Hokejisté Jičína se v premiérovém semifinále krajské ligy mohli opřít o velmi slušnou střeleckou formu. | Foto: hcjicin.cz

Také v Krajské lize Libereckého kraje již byly zahájeny boje ve vyřazovací části a v úvodních dvou semifinálových duelech se diváci žádného překvapení nedočkali. Vítěz základní části Jičín zcela suverénně zvládl vstupní zápas své série se Slavojem Liberec a soka zdolal hladce 8:3. Bude hotovo po třech zápasech? Kohouti a Spartak blízko postupu do finále Druhé měření sil nabízí tradiční pojizerské derby, ve kterém premiéru taktéž zvládl lépe domácí celek. Turnov před 352 diváky udolal rivala z Lomnice nad Popelkou 5:2. Krajská liga LK, semifinále, 1. zápasy Jičín - Slavoj Liberec 8:3 (2:2, 3:1, 3:0) Úvodní duel na ledě Jičína měl jednoho velkého hrdinu. Byl jím domácí útočník Jakub Hladík, jenž v zápase docílil čtyř (!) vstřelených branek. Do vedení přitom šli hosté, jejich fandy už po 75 vteřinách hry potěšil gólem Peřina. Následoval obrat favorita, ale do šaten se šlo poprvé za nerozhodného stavu. Ještě krátce po odehrání poloviny utkání svítil na tabuli stav 3:3, rozdílovou trefu však zařídil ve 35. minutě jičínský Erik Dvořák a v závěrečné periodě domácí přidali soupeři další tři branky. Hladík dokonal hattrick ve 44. minutě, pojistka z 59. minuty znamenala jeho čtvrtý úspěch. Fakta - branky a nahrávky: 8. Průšek (Borovec), 13. Hladík (Průšek), 22. Prokop (Nový), 25. Hladík (Borovec, Průšek), 35. Dvořák (Kloutvor), 44. Hladík, 54. Průšek (Borovec), 59. Hladík (Najman, Marček) - 2. Peřina (Nikolič, Adamec), 18. Capulič (Peřina, Dospěl), 31. V. Tomíček (Capulič). Rozhodčí: Wagner, Serbus – Ječný, Svobodová. Vyloučení: 8:6. Bez využití. Diváci: 163. Stav série: 1:0. HC Autocentrum Jičín: Kořínek (Lank) – Marček, Richter, Mikolášek, Najman, Pilař, Žďárský, E. Dvořák, Borovec, Kloutvor, Průšek, Hladík, Nový, Kollman, Prokop, Vajsejtl. HC Slavoj Liberec: J. Tomíček (Krejbich) – Adamec, Duda, Capulič, Starosta, Havlíček, V. Tomíček, Dospěl, Nikolič, Hartan, Šesták, Peřina, Salaba, Bláha, Burkoň, Liška, Pojsl, Pabiška. Konečná tabulka základní části



1. HC Autocentrum Jičín 24 18 1 0 5 122:73 56

2. HC Turnov 1931 24 17 1 1 5 151:81 54

3. HC Lomnice nad Popelkou 24 17 1 0 6 106:79 53

4. HC Slavoj Liberec 24 9 0 2 13 118:149 29

5. HC Frýdlant 24 8 0 1 15 105:133 25

6. HC Česká Lípa 24 6 1 0 17 103:134 20

7. HC TS Varnsdorf 24 4 1 1 18 82:138 15 Turnov - Lomnice nad Popelkou 5:2 (0:1, 2:0, 3:1) Také na Zimním stadionu Ludvíka Koška se jako první střelecky prosadili hosté a vedení jim po trefě kanonýra Drahoňovského vydrželo do začátku prostřední části hry. V něm ale domácí dvěma slepenými góly stav otočili, když se prosadili Kysela s Kysilkou (2:1). V závěrečné periodě boj o každý metr ledu pokračoval a Turnovští rivala definitivně zlomili až dvěma góly z 57. minuty. Konečně to vyšlo. Jestřábí odletěli bez lupu, horalé jsou play off zase blíž Fakta - branky a nahrávky: 23. Kysela (Knap, Maděra), 25. Kysilka (Kotyza, Švík), 45. Švík (Suska), 57. Kotyza (Švík, Maďar), 57. Kysela (Maděra) - 15. Drahoňovský (Junek, Rudiš), 51. J. Syrovátka (Lemfeld). Rozhodčí: Kaňkovský, Bernat – Grundler, Krejbich. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 352. Stav série: 1:0. HC Turnov 1931: Března, Špinka – Beneš, Jiří Zákoutský, Zbroj, Kysilka, Duda, Jan Zákoutský, P. Zákoutský, Kotyza, Jandejsek, Miškovský, Šafařovský, Maděra, Vondráček, Hloušek, Verner, Suska, Kysela, Hanuš, Knap, Švík, Maďar. HC Lomnice nad Popelkou: Hrstka (Mrázek) – Martinec, Strnádek, Kuch, Lemfeld, Kotyk, J. Syrovátka, Čakajík, Račko, Šíp, Maťátko, Rudiš, Sehnoutek, Junek, Knap, Vyhlídko, Maryška, Rydval, Drahoňovský, Rydval, Mizera. Další program: semifinále, 2. zápasy - neděle 17.00: Lomnice nad Popelkou - Turnov. 18.30: Slavoj Liberec - Jičín.