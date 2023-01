Bláznivý zápas rivalů: Jank v bitce "sejmul" Dernera a Hradec přetlačil Liberec

Tvrďák Jank ukázal, že by z fleku mohl jít zápasit do MMA. „V hokeji se to občas na ledě popere, nevidím v tom nic extra. Ten moment jsem si užil, pokud do toho dáte trochu emocí, fanoušci se nechají strhnout a vrátí vám to,“ uvedl Jank.

ZASE NEUDRŽELI VEDENÍ

Východočeši však o těžce vypracovaný náskok během třetí třetiny přišli, když Tygři vyrovnali během jedné minuty. „Měli jsme zápas v klidu dohrát, tohle se nám stávat nemůže,“ poznamenal Pilař. Domácí tým v zápase znovu vedl po přesilovkové brance McCormacka, jenže i na čtvrtý hradecký gól našel Liberec odpověď. Půl minuty před závěrečnou sirénou srovnal ze vzduchu zkušený Frolík.

Extraliga - dohrávka 27. kola: Mountfield Hradec Králové - HC Bílí Tygři Liberec.Zdroj: Stanislav Souček/Mountfield HK

Mountfield šel pošesté z devíti posledních extraligových mačů do prodloužení. V něm ukázal, že ve hře tři na tři dominuje. Vítězný gól vstřelil právě Pilař. „Gólmanovi vypadla střela, já už jsem do toho jenom plácl a puk dojel do branky,“ popsal rozhodující moment zápasu hradecký obojživelník.

Ztráta bodu mrzela, ale i tak Lvi dva body s nepříjemným sokem brali. „Utkání jsme naštěstí dotáhli do vítězného konce. Dva body bereme, ale po tom průběhu nás může mrzet, že jsme nedokázali vyhrát v základní hrací době,“ uzavřel Pilař.

NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ

Den po zápase zveřejnil hokejový klub z Liberce video, kde hradečtí hokejisté po bitce Janka s Dernerem rozmlátí na střídačce tři hokejky svých soupeřů. Takový čin do sportu rozhodně nepatří. Klub z východu Čech reagoval tímto prohlášením: „Mountfield HK odsuzuje nesportovní chování některých jednotlivců A-týmu z průběhu včerejšího utkání proti Liberci. Vedení hradeckého klubu uvedená záležitost mrzí a Bílým Tygrům se za tuto událost omluvilo. Klub bude věc s dotyčnými řešit interní cestou."

Naštvaní Tygři na svém profilu uvedli toto: „Chování hradecké střídačky je ostudou pro celou Tipsport extraliga. Máme alespoň poslat fakturu?"