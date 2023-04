Pravidlo semifinálové série ve znění: Kdo dá první, gól vyhraje, platilo i ve čtvrtém případě. Nulový stav umazal až ve čtvrté minutě závěrečné třetině Lukáš Sedlák. Poté jeho kolega Roman Will zamkl svoji klec na sedm západů, když předvedl několik fantastických zákroků. Dynamo tak srovnalo stav. O třetí bod budou oba celky usilovat na Velikonoční pondělí.

Pardubičtí hokejisté čtvrté utkání zvládli na výbornou. | Foto: Ladislav Adámek

4. semifinále: HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Fakta – branky a nahrávky: 44. L. Sedlák (Hyka, Cienciala), 60. Hyka (Cienciala, Čerešňák). Rozhodčí: Pražák, Kika – Rampír, Axmanr. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Diváci: 5400 (vyprodáno). HC Oceláři Třinec: Kacetl Kacetl – Marinčin, Smith, Kaňák, J. Jeřábek, Mar. Adámek, Doudera, Čukste – M. Růžička, Marcinko, Svačina – Kurovský, Vrána, Nestrašil – Dravecký, Voženílek, Hudáček – Hrňa, M. Roman, Chmielewski. Trenér: Zdeněk Moták. HC Dynamo Pardubice: Will – Košťálek, T. Dvořák, Čerešňák, D. Musil, J. Kolář, Vála, Hrádek – Hyka, L. Sedlák, Cienciala – Radil, Zohorna, R. Kousal – Vondráček, A. Musil, Mandát – Paulovič, Rákos, Říčka. Trenér: Radim Rulík. Stav série: 2:2.

Pardubice stejně jako v prvním venkovním semifinále nemohly nasadit do hry zdravotně indisponovaného kapitána Patrika Poulíčka. Jeho céčko převzal Tomáš Zohorna.

Nic nového pod sluncem. Oceláři se zatáhli jako zip a Dynamo od úvodního vhazování bušilo do zavřených vrat. První vážnější střelu vyslal na domácí bránu až v 8. minutě ze strany najíždějící Vondráček. Nejvíce vzruchu na ledové ploše vyvolalo teprve druhé vzájemné vyloučení. Pardubičtí dostali ve hře čtyři na čtyři více prostoru a hned to bylo znát. Po celé dvě minuty soupeře zamkli, ale s bezbrankovým skóre nehnuli. V největší šanci se ocitl po Čerešňákově ráně Sedlák. Kacetl však jeho pokus betonem zneškodnil. Třinec hrozil pouze střelami od mantinelu, s nadějí, že nějakou Will vyrazí před sebe. Ten však jeho plány mařil. V 15. minutě se řítil na pardubického gólmana Hudáček, ale vloženou hůl do své střely nechtěl… Těsně před první sirénou Will zpacifikoval projektil Vrány.

V prostřední části se oba celky více tlačily do zakončení. Pardubičtí beci stříleli od modré a jejich útočníci čekali na odraz nebo teč. Válovu ránu Kacetl vyrazil k Musilovi, a ten zase neměl čas i prostor na uklizení puku do sítě. Poté vypálil Košťálek, ale nezvykle volný Říčka puk jen sklepl před sebe. Na druhé straně dal o sobě Nestrašil, který zadovkou oslovil k otevření skóre Kurovského, Will mu však povyjel a on už neměl místo na střelu. V polovině zápasu fauloval v útočném pásmu A. Musil a přihrál protivníku první početní výhodu. V jejím úvodu ujel obráncům po mantinelu Sedlák, Kacetl mu však nastavil hruď, do kterého trefil. A na konci přesilovky volnému Růžičkovi sjel puk z čepele hole a střela mu nevyšla. V závěru druhého dějství měly oba týmy k lepší náladě. Nejdříve Will příložníkem vychytal Hudáčka, kterého mu pomohl vychýlit D. Musil. Osm vteřin před klaksonem se zaskvěl Kacetl. Vytáhl bombu Vály, ale především stačil skočit po bekhendovém zametení Ciencialy.

Nejúdernější řada a s ní celé Dynamo se dočkalo ve 44. minutě. Puk putoval po ose Cineciala – Hyka – Sedlák. Největší pardubická hvězda si Kacetla položil a poté zasunul kotouč do sítě. O tři minuty Kolář zastavil nedovoleně Kurovského a Oceláři měli rychlou možnost vyrovnat. Domácí rozpoutali hotové peklo. Nejprve Will tygřím přesunem vyčapal Romana. Za hlavu se pak mohl chytat Nestrašil, který netrefil odkrytou bránu. Když se tlačil před bránu Hudáček, tak ho znovu Will rozesmutněl. V poslední pětiminutovce zmáčkli domácí soupeře do svěráku, kolem Willa svištěla střela za střelou. Ze zámku ujeli Radil s Kousalem, ale druhý jmenovaný pojistku nepřidal. Dvě minuty před koncem sáhla třinecká lavička ke hře bez brankáře. Will vychytal dalším luxusním přesunem Netsrašila a vzápětí Hyka pečetil druhý bod v sérii.

Radim Rulík, trenér Pardubic: "Jsme rádi samozřejmě za vítězství a srovnání série. Nechali jsme na ledě všechno. A do Pardubic se vracíme za stavu 2:2. V případě prohry by to nebylo nic příjemného. Předvedli jsme maximálně bojovný výkon. Věděl jsem, že rozhodne jediný gól a jsme šťastni, že se ho podařilo vstřelit nám. Utkání ale bylo vyrovnané. Třinec byl strašně silný v přesilovkách. Ještě jednou bych rád pochvalil všechny hráče za obětavost."