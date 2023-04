/GLOSA/ Oteplení… V prvním semifinále představovali pardubičtí hokejisté ledovec, který nikdy nerozmrzne. Jenže na rozdíl od přírody, kde proces tání trvá tisíce let, se z Dynama stalo ledovcové jezero za necelých čtyřiadvacet hodin. Skoro to vypadalo, že si Třinec s sebou přivezl výheň, kde se kalí ocel… Přeloženo do jazyka letošního play off, Pardubice vstoupily do série suverénním výkonem, který jim přinesl výhru 4:2. Odveta v enteria areně se ale Ocelářům povedla dokonale. Po dominantním projevu soupeře zdolali 3:0.

Hlavním faktorem třineckého vítězství byl ve druhém semifinálovém zápase Ondřej Kacetl. Ten pochytal všech devatenáct střel a zbytek zblokovali jeho spoluhráči. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Oba týmy si nemají, co vyčítat… Vždy na ledě kralovalo jiné mužstvo.

Čísla v jednotlivých činnostech pramení především z nasazení. V prvním utkání vstoupil do utkání poněkud vlažně Třinec. Ve druhém, i přes psychickou výhru prvního bodu v sérii, zaostávali za protivníkem Východočeši.

Faktor střelecká aktivita

V každém ze čtyř čtvrtfinálových utkání Dynamo olomoucké Kohouty v tomto ohledu doslova zašlapalo do ledu. Jasně ovládlo i vstupní semifinálový střet. Na Kacetlovu bránu vyslalo 34 a celkem 50 střel. Třinec 26 a dalších 8 mimo. V odvětě Oceláři vypálili na Willa 22 ran a na 5 nemusel reagovat. Pardubice se dostaly jen k 19 pokusům a 6 jich šlo vedle.

Kacetlovi jsme znejistěli auru, říká Radil po prvním semifinálovém bodu v kapse

Faktor blokování střel

Nejdříve vítěz základní části nepustil ke svému gólmanovi 21 střel a poté 12. Trojnásobný obhájce titulu v prvním utkání zpacifikoval nebezpečí v 16 případech, ve druhém pak ve 14.

Faktor fauly

V otvíracím utkání semifinálových bitev se domácí dopustili tří přestupků a hosté pěti, z toho jedno vyloučení bylo vzájemné. Oba týmy jednu početní výhodu využily. Ve druhém zápase se ještě více ukáznily. Především Třinečtí, kteří povolili „Tesle“ 1 přesilovku. Sami si zahráli 3. Tentokrát je nezužitkoval nikdo.

David Musil ve druhém zápase byl vyloučený za tvrdý hit na třineckého kanonýra Marka Daňa.Zdroj: Ladislav Adámek

Faktor vyhraných vhazovaní

Na vítězné cestě Pardubice zvládly lepe 36 buly, kdežto soupeř 26. Poté se karty otočily. Třinec své číslo 26 zopakoval. kdežto Dynamo se muselo spokojit jen se 23 získanými puky.

Faktor vedoucího gólu

Klíčovým bodem dosavadního semifinále je umazaní nul na ukazateli skóre. Komu se to povede dřív, má na ledové ploše nadvládu.

Nevyužili jsme dobrého rozpoložení, lituje pardubický kapitán Poulíček

Faktor Lukáš Sedlák

V první utkání na něj koukali Třinečtí na jaře, jak z jara… Dal jim dva góly a k hattricku neměl daleko. Obránci měli kruhy pod očima po nočním přemýšlení, jak ho zastavit. Až na dvě samostatné akce, kdy ale byl pečlivě hlídán, se jim podařilo největší pardubickou hvězdu zastavit. Ke cti jim slouží, že se neuchylovali k nějakým unfair zákrokům.

V jednom se ale přeci jen oba zápasy ve vyprodané enteria areně lišily. Zatímco domácí usilovali o udržení výhry do posledních vteřin, tak Slezané ji kontrovali od začátku třetí třetiny.

Lukáš Sedlák se v druhém zápasu do úspěšného zakončení nedostal.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

GLOSA Zdeňka Zamastila: Otevírací gól jako fenomén seminále

Je to o prvním gólu… Věta známá z fotbalových trávníků silně ožívá na ledových plochách. Minimálně v semifinálové sérii mezi Pardubicemi a Třincem. Zatím platí: Ten, kdo vede, tak jede! A vyhraje. Není to snad o neschopnosti soupeře smazat manko, jako spíše o vysokých kvalitách obou týmů. Koneckonců Dynamo ovládlo základní část a Oceláři se pyšní třemi tituly v řadě. Pro mistrovskou trofej si došli vždy stejným způsobem. Nepropustnou obranou. V prvních dvou zápasech bitev o vstupenku do bojů o zlato bylo zřetelně vidět, co udělá s prvním mužstvem vedení 1:0 a co naopak udělá se druhým, když 0:1 prohrává. Zatímco v otevíracím duelu pardubičtí hokejisté přehrávali protivníka ve všech směrech, tak přes noc se role vyměnily. Člověk by až neřekl, jak se to může otočit za čtyřiadvacet hodin. Respektive, co udělá jedna vstřelená branka. Jasně, hokej je daleko rychlejší a dynamičtější hra než fotbal. Ke zvratům tak může docházet daleko častěji. Jenže play off to je úplně jiná písnička než základní část. I když. V několika případech si v první fázi sezony soupeři Dynama v Pardubicích vyzkoušeli, co by na ně mohlo ve vyřazovacích bojích platit. A dokázali je zaskočit. Přesněji řečeno, k ničemu je nepustili. Chcete důkaz? Sparta vyhrála 3:0, Vítkovice 4:1 a Třinec, který začal spolukandidáta na titul testovat už v první polovině prosince jako první, zvítězil na východě Čech 3:0. Tedy totožně jako ve druhém semifinále. Byla to vážně náhoda?