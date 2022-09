Branky a nahrávky: 24. J. Káňa (Orsava, Ondrušek) – 15. R. Kousal (Poulíček), 38. Košťálek (Říčka). Rozhodčí: Hradil, Cabák – Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Diváci: 4 665. HC Olomouc: Konrád – T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík – Orsava, Menšík, J. Káňa –P. Musil, Nahodil, Klimek –Bambula, Knotek, Kunc – Kusko, Navrátil, Strapáč. HC Dynamo Pardubice: Frodl – Čerešňák, D. Musil, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála – Hyka, Zohorna, Radil – Cienciala, A. Musil, Říčka - Paulovič, Poulíček, R. Kousal – Urban, Rákos, Koffer.

Úvod první třetiny byl spíše vlažnější a na vážnější závar se čekalo až do deváté minuty zápasu. Nahodil vystřelil z první a orazítkoval konstrukci Frodlovy brány. Zahanbit se nenechaly ani Pardubice. Hyka vypálil dělovku a jen těsně netrefil svatyni Konráda.

První branka přišla v patnácté minutě a těmi šťastnějšími byli hosté. Olomouc zazmatkovala v předbrankovém prostoru, kde sice Patrik Poulíček puk nezasunul za záda ležícího Konráda, ale Kousal se již nemýlil a Dynamo tak mohlo jít do jednobrankového vedení.

Mora si vypracovala obrovskou příležitost v závěru úvodního dějství ale výborními zákroky podržel své mužstvo Dominik Frodl. Do kabin se tak odcházelo za těsného vedení Pardubic.

Na vyrovnání se příliš dlouho nečekalo. Olomouc ve třetí minutě druhé třetiny se dostala do tlaku. Orsava přiklepl Káňovi, který se nemýlil - 1:1. Po dobu dalších deseti minut se hrál vyrovnaný hokej a ani jeden z týmů si nevypracoval příliš velikou šanci. Dalo by se ale říct, že největší příležitost utkání přišla vzápětí. Tomáš Zohorna ujel všem obráncům a šinul si to osamocený na brankáře Olomouce. Zkušený Konrád však lapačkou pokus zhatil.

Dynamo ale i tak šlo zpátky do vedení. Jak Konrád v dosavadních zápasech šel štěstí naproti, tak tentokrát si vybral pořádnou smůlu. Po střele Košťálka olomoucký brankář nevěděl, kde má puk a najednou ho našel až za svými zády - 1:2. Hanáci se ještě snažili do konce druhého dějství srovnat, ale to se jim nepovedlo.

V prvních minutách třetí části si Hanáci vysloužili trest. Dynamo zásobovalo Konráda nebezpečnými střelami, ale olomoucký brankář svojí svatyni uchránil. Žádnou výraznou šanci na vyrovnání si Olomouc nevypracovala a tak trenér domácích sáhl k odvolání brankáře. Ani přes tlak v posledních dvou minutách Mora nevyrovnala a Dynamo tak bere další tři body do tabulky. Naopak Olomouc poprvé v sezoně našla přemožitele.