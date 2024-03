Už první finálové klání se muselo líbit. Sedm stovek diváků na českotřebovském zimáku sledovalo už v úvodní periodě gólové hody. Divoký začátek odstartovala trefa hostujícího Bureš, domácí ale stihli odpovědět a třetinu vyhráli 5:2.

V prostřední části však vytasili drápy Novoměstští, snížili na jednobrankový rozdíl a z utkání udělila pořádné drama. Závěrečnou část už ale zvládl favorit a finálovou sérii zahájil vítězstvím 7:4.

Krajská liga, finále – 1. zápas:

Fakta – branky: 11. Pavlovský (Drtina, T. Prachař), 12. Stolín (Jemelka, Veverka), 13. Ostřanský (Pavlovský, Drtina), 14. Fúzik (Martinec), 20. Ostřanský (Pavlovský, Hradil), 42. Veverka (Pavlovský, Ostřanský), 59. Ostřanský (Pavlovský, Drtina) – 3. Bureš (Mert, Vaňát), 13. Pohl (Šťastný), 35. Bureš (Prouza), 36. Řezníček (Mert, Šťastný). Rozhodčí: Pilný, Kratochvíl – Kalina, Kolář. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:1. Diváci: 702. Třetiny: 5:2, 0:2, 2:0. Stav série: 1:0.

HC Kohouti Česká Třebová: Vlk – Vašíček, Jelínek, Drtina, Hradil, Jemelka, Leder, Blažej, Král – Semorád, J. Martinec, Rozlílek, Pavlovský, Fúzik, Ostřanský, Veverka, T. Prachař, Plášek, Stolín, Čada. TJ Spartak Nové Město nad Metují: Čáp – Velinský, Pohl, Mert, Dufek, Šrenk, Burdych, Kubišta – Řezníček, Koudelka, Prouza, Vaňát, O. Šťastný, Bureš, Řehák, Bucek, J. Černý, Reichmann. Stav série: 1:0.

Ohlasy trenérů

Pavel Marek, trenér HC Kohouti Česká Třebová: „Soupeř měl v úvodu navrch, výborně se pohyboval. Naštěstí se nám po inkasované brance podařilo skóre rychle otočit. Ve druhé třetině jsme hráli příliš komplikovaně, ze zápasu jsme zbytečně udělali drama. Naštěstí se naše hra v závěrečné třetině zlepšila, mnohem pozorněji jsme bránili a dokázali jsme vstřelit dva rozhodující góly.“

Tomáš Topol, trenér TJ Spartak Nové Město nad Metují: „Dnes nám utekla první třetina, z toho jsem byl hodně rozmrzelý, chystali jsme se na to, chtěli jsme trochu změnit i systém hry. Prvních pár minut se nám to dařilo, dali jsme z toho i gól, domácí trenér Spartaku Tomáš TopolZdroj: Michal Novákchybovali ve středním pásmu, dostali jsme se do tlaku, ale pak se nám to zhroutilo jak domeček z karet. A dotahovat skóre 5:2 je těžký úkol. Nicméně finále se nezabalí, finále se hraje na krev a na doraz, do poslední vteřiny. Povedlo se nám vrátit do zápasu na 5:4, pak už to byl vabank, museli jsme to zkusit otevřít a něco s tím zápasem udělat. Dostali jsme tam ale góla a domácí už si to pohlídali. Zůstáváme pozitivní, soupeř nás musí ještě dvakrát porazit, je to finále, a my v neděli uděláme vše proto, abychom vyrovnali sérii. Zjistili jsme, že se s Třebovou dá hrát a víme jak, takže zůstáváme v klidu, první zápas je pryč, jedeme dál. Věřím, že nás v neděli požene plný stadion, překonáme návštěvu v Třebové a uvidíme na zimáku u nás tisícovku fanoušků. Těším se na atmosféru.“