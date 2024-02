Dvě výhry pro domácí favority, dva úspěchy hostujících mužstev. Vyřazovací část Krajské ligy Královéhradeckého a Pardubického kraje v neděli začala pěkně zostra. Na čtyřech stadionech bylo k vidění dohromady 30 branek, to vše před zraky šestnácti stovek hokejových příznivců!

Největší kandidát na titul z České Třebové play off zahájil úplně jinak než končil základní část. Na závěrečnou prohru v Novém Bydžově dal proti stejnému soupeři zapomenout hned na úvod čtvrtfinále a soupeře i díky dvěma trefám Jakuba Martince přehrál hladce 5:1.

Hokejisté Chrudimi doma padli s Novou Pakou.Zdroj: hcchrudim.czPřed vlastním publikem vyhrál také novoměstský Spartak. Proti obhájci trofeje dvakrát vedl rozdílem dvou branek, soupeř ale ve druhé polovině zápasu dokázal srovnat. O vítězství domácích rozhodl v čase 51:03 Jan Řezníček, jenž v té době kompletoval hattrick!

Tým z Královéhradecka uspěl také v Chrudimi, odkud si první bod do série odvezla Nová Paka. Ta má nyní výhodu, že může sérii ukončit před vlastním publikem, jenže pozor! Ve všech třech dosavadních vzájemných utkáních mezi Bruslaři a Chrudimí bral vítězství hostující celek.

A nakonec čtvrtá série. V atraktivní partii v Hlinsku uspěli hokejisté Moravské Třebové. Ti vedli hned dvakrát o dvě branky, na startu třetí třetiny však vyrovnal domácí Jílek. Zanedlouho vrátili hostům náskok slepenými trefami Cach s Vaňousem a z této rány už se Horses ani s podporou bezmála šesti stovek diváků nedostali.

HC Kohouti Česká Třebová – Stadion Nový Bydžov 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). Branky a nahrávky: 14. Martinec (Rozlílek, Jelínek), 22. Veverka (Drtina, Pavlovský), 23. Martinec (Rozlílek, Jelínek), 30. Plášek (Veverka), 51. Plášek (Stolín, Veverka) – 52. Hlaváček (Procházka, Pilný). Rozhodčí: Vrba, Kratochvíl – Kalina, Najman. Vyloučení: 7:7, navíc Němec (NB) 5 min. + OK. Využití: 2:0. Diváci: 441. Stav série: 1:0.

TJ Spartak Nové Město nad Metují – HC Litomyšl 5:3 (3:1, 0:1, 2:1). Branky a nahrávky: 3. Řezníček (Mert, Velinský), 6. Prouza (Bureš), 19. Řezníček (Mert), 52. Řezníček (Koudelka), 60. Dufek (Prouza) – 7. J. Voříšek (A. Půlpán), 34. L. Pilař (J. Voříšek), 49. T. Půlpán (Bažant, A. Půlpán). Rozhodčí: Maštalíř, Pecha – Boček, Šesták. Vyloučení: 7:5, navíc Řehák – Jakubec 5 min. + OK. Využití: 1:2. V oslabení: 0:1. Diváci:390. Stav série: 1:0.

Tomáš Topol, trenér Spartaku: „Na úvod série pro nás důležité vítězství. Bylo to velmi důrazné a tvrdé utkání, je to play off, všichni jedou naplno a to mám rád. Do dalšího zápasu musíme zapracovat zejména na důrazu a hře v předbrankovém prostoru, soupeř tam měl dost místa a dostali jsme z toho dva góly. V úterý se na to musíme v tréninku zaměřit. Jinak kluci bojovali, makali, prostě je to na krev. Jedeme dál, vedeme 1:0, série zdaleka nekončí, Litomyšl se představila v úplně jiném světle než v základní části, mají tam rychlé a zkušené borce, takže jsme věděli, že to bude náročné. Ve středu nás čeká další zápas, vůbec teď nekalkulujeme s postupem či koncem série, jdeme hrát, makat, bojovat a po šedesáti minutách uvidíme.“