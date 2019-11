Velmi slušně zaplněná O2 arena se očekávaného rodinného souboje nedočkala. Zatímco otec Vladimír Růžička na lavičce Mountfieldu nescházel, syn ve sparťanském útoku ano. Důvodem bylo poraněné stehno.

Rozjetou Spartu, která ve středu smetla Jágrovo Kladno 6:2, přibrzdila už v 10. minutě parádní akce Filipa Pavlíka. Ten přelstil jednoho ze sparťanů, zmocnil se puku a z mezikruží zamířil bekhendem přesně mezi Machovského betony - 0:1. Mountfield na tom mohl být ještě lépe. Jenže minutovou přesilovku pěti proti třem nevyužil. Hned z kraje prostřední části přišel trest. V čase 22.22 našel Řepík před brankou najetého Smejkala, a ten srovnal (1:1).

A byl to stejný hráč, který mohl Spartu poslat do vedení. Ve 43. min. ale naštěstí pro Hradec trefil pouze tyč. Jenže pohroma přesto přišla. Po málo vídané hrubce Mazance skóroval Buchtele (2:1). Co se přesně seběhlo? Gólman Mountfieldu zastavil puk za svou svatyní a odjel. Bohužel se ho jako první zmocnil domácí Pech a po rychlé kombinaci bylo hotovo. Prodloužení odmítl Smoleňák. Přestřelil prázdnou klec.

Sparta Praha - Hradec Králové 2:1

Fakta - branky a nahrávky: 23. Smejkal (Řepík), 48. Buchtele (Forman, Pech) – 10. F. Pavlík. Rozhodčí: Hodek, Sýkora – Komárek, Frodl. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 9772. Třetiny: 0:1, 1:0, 1:0.

HC Sparta Praha: Machovský – Kalina, Blain, Tomáš Dvořák, Jurčina, Polášek, Košťálek, Piskáček – Smejkal, Tomášek, Řepík – Kudrna, Sukeľ, Říčka – Buchtele, Pech, Forman – Pšenička, Rousek, Dvořáček. Trenér: Krupp.

Mountfield Hradec Králové: Mazanec – Zámorský, Linhart, Cibulskis, Nedomlel, Rosandić, F. Pavlík, Šalda – Červený, Koukal, Jergl – R. Pavlík, Cingel, Smoleňák – Perret, Rákos, Vincour – Klíma, Kubík, Paulovič. Trenéři: Růžička a Martinec.