GÓL = ZAKÁZANÉ SLOVO

Už v první čtvrtině produktivita Hradce nebyla dobrá. Na začátku té druhé to však vypadalo na zlepšení. Šest fíků do sítě Liberce a výhra na severu po třech letech. Neskutečný domácí obrat proti Kladnu a konečné vítězství 8:7 po prodloužení. Zkrocení rozjeté Komety a zisk tří bodů po výsledku 5:1 před první reprezentační pauzou. Následně ještě výhra 3:0 nad Litvínovem. Pak to bohužel začalo. Mountfield v následujících pěti duelech vsítil nicotné tři branky. S průměrem ani ne jedné branky na zápas se rozhodně vyhrávat nedá. Přišlo pět proher v řadě a zákonitý propad tabulkou.

Hradec má dobrý tým, jinak by nehrál čtvrtfinále LM, chválil zkušený Kovář

„Je to naše tradiční bolest, šance máme, ale góly nedáváme,“ řekl hlavní trenér Hradce Tomáš Martinec. Zmiňované východočeské derby, které se hrálo minulý víkend a Lvi ho jednoznačně ovládli, ukázalo cestu.

ZTRÁTA KAPITÁNA

Východočeši prožili nepříjemnou sérii. 158 minut a 30 vteřin nevstřelili v extralize branku. V těch chvílích měl přijít nějaký zlom, „hnusná“ branka, jenže ta nepřišla. Důvodů je samozřejmě více, ale tím hlavním je, že na ledě nebyl hradecký kapitán Radek Smoleňák. Expert na střílení špinavých gólů z předbrankového prostoru, kde je jako doma. Smoleňák naposledy naskočil ve 21. kole v Třinci. Na ledě Ocelářů odehrál ještě necelých 16 minut, ale od té doby nic. Přišlo zranění a zkušený forvard od té doby sleduje zápasy svého týmu pouze z tribuny s berlemi v rukou. Do hry by neměl zasáhnout minimálně do konce roku. Citelná ztráta!

Hradecký rychlík Zachar po remíze s Zugem: Do odvety půjdeme s čistou hlavou

„Dokud bude Radek Smoleňák hrát, góly bude dávat. Střelcem se totiž každý nestane, ten instinkt v sobě musíte mít. Ostatní kluci na tom makají a prolomí to,“ věří Martinec. Jeho slova potvrzují, jak by se návrat kapitána hodil.

NOVÉ POSILY

V první reprezentační přestávce do Hradce přišly tři nové posily. Obranné řady vyztužili Mislav Rosandič a tvrďák Patrik Marcel. Útočné řady doplnil Zdeněk Doležal. Rosandič se do Hradce vrátil výměnou za Richarda Nedomlela, který odešel místo něj do Liberce. V prvních zápasech si na návrat do hradeckého dresu zvykal. Jeho výkony však mají vzestupnou tendenci a na ledě už tráví více než dvacet minut na zápas.

V tabulce chceme určitě výš, říká mladíček Putz. A v Kataru fandí Portugalcům

Marcel pod Bílou věž přišel s pověstí bitkaře, vedení hradeckého klubu si od něj však slibuje i produktivitu. Nic z toho se nedostavilo, avšak Marcel zatím moc prostoru nedostal. V Českých Budějovicích se mu bodově nedařilo, nastartovat se měl právě v Hradci, jenže ani po přesunu se devětadvacetiletý Doležal nemůže chytit. Dal gól v zápase Ligy mistrů proti Färjestadu, od té doby ani ťuk. O jeho budoucnosti na východě Čech se bude jednat během následujících dní, protože mu končí měsíční hostování.

KIVIAHO VE FORMĚ

Během druhé čtvrtiny se celkem ustálila situace v hradeckém brankovišti. Letní posile Janu Růžičkovi se příliš nedařilo, zatímco finský gólman Henri Kiviaho se rozchytal do solidní formy a dostává více prostoru. Do statistik přidal dvě vychytané nuly s Litvínovem a Pardubicemi, obrana mu věří a hlavně i výrazně pomáhá. Střet s Pardubicemi to potvrdil. Lvi toho Dynamu moc nedovolili, to ostatní pochytal Kiviaho. V tuto chvíli jasná jednička.

ZAJÍMAVÁ ČÍSLA

Mountfield vyšle v průměru 35 střel na branku soupeře. V této statistice je nejlepší v extralize, problém je, že góly z toho nejsou. Ve hře v oslabeních i přesilovkách patří svěřenci trenéra Tomáše Matince k horším týmům. Úspěšnost přesilovek (16,67%) a oslabení (80,25%) je v obou statistikách řadí na jedenácté místo. Poslední z celé extraligy jsou borci ze soutoku Labe a Orlice ve statistice hitů a bloků. V Radegast indexu nasbírali pouhých 338 bodů. Zde za zbytkem soutěže zaostávají. Tým má však jiné přednosti. Je poskládaný na rychlý a hodně bruslivý hokej. Jestli zlepší produktivitu, mohl by dojít hodně daleko.

V neděli do Karlových Varů



Hokejisté Hradce Králové začnou po pátečním odloženém duelu s Libercem druhou polovinu základní části v neděli (15.30) v Karlových Varech. S nimi má Mountfield v letošní sezoně vyrovnanou bilanci, když nejprve v lázeňském městě vyhrál (3:2). Doma však s Energií 1:2 prohrál. Hned po zápase se Lvi přesouvají do Prahy. Tam přespí a v pondělí se letecky přesunou k odvetnému zápasu čtvrtfinále Ligy mistrů do švýcarského Zugu. Důležitý zápas v podhůří Alp se hraje v úterý od 19.45.