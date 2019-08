„Hokej jsem hrála v dětství, potom přešla na rychlobruslení. Mám k tomuto sportu dlouhodobý vztah, a když byl projeven zájem o mé bruslařské zkušenosti využitelné pro hokejisty, neváhala jsem a vydala se tímto směrem,“ řekla Erbanová mimo jiné v rozhovoru pro klubový web.

Rodačka z Vrchlabí by se podle svých slov měla mezi mantinely pohybovat napříč všemi mládežnickými kategoriemi, a jak sama říká, bere nové působiště jako velkou výzvu.

„Sport mě baví a tím na nejvyšší úrovni jsem trávila posledních mnoho let, takže své zkušenosti budu předávat dál s radostí. Dnešní hokej se zrychluje a bruslení je proto velmi důležité. Co se týče trenérské specializace, mělo by jít především o zrychlení a zlepšení pohybové koordinace,“ dodala.

Karolína Erbanová hrála lední hokej, ještě než se vydala na rychlobruslařskou éru. Nyní je ale možná ten pravý třeba čas na návrat. „Hokej je u mě taková odložená vášeň. Jak už jsem zmínila, hrála jsem ho v dětství, ale ve čtrnácti letech jsem jako holka musela přejít do ženského týmu a v té době jsem se dostala k rychlobruslení, kde jsem se rychle začala pohybovat ve světě velkého sportu. Chtěla jsem soupeřit s těmi nejlepšími a vyhrát ty nejcennější medaile. Proto jsem zvolila tuto cestu v individuálním sportu. Hokej jsem odložila do skříně, ale pořád jsem ho měla v hlavě. Takže možnost ho z té skříně zase vyndat se nabízí,“ naznačila vynikající česká sportovkyně, která se na vrchlabském zimní stadionu bude v nové sezoně potkávat mimo jiné i se stále hrajícími velkými postavami českého hokeje Jaroslavem Bednářem, Janem Hlaváčem či Petrem Sýkorou.