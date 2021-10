Čtyři porážky z posledních pěti utkání. Přesně tak před duelem 11. kola Chance ligy vypadala aktuální forma jak pražské Slavie, tak vrchlabského Stadionu. Vzájemný souboj obou soupeřů měl naznačit, který že z nich se pokusí vrátit na vítěznou vlnu z úvodu sezony.

Povedlo se to týmu z brány Krkonoš. Vrchlabští v Edenu předvedli koncentrovaný výkon, opřít se opět mohli o umění gólmana Soukupa a co je hlavní, stříleli góly. Svěřencům trenérského dua Hlaváč – Koudelka se to povedlo v každé ze tří třetin.

HC Slavia Praha – HC Stadion Vrchlabí 2:3

Vrchlabským hokejistům se v hale pražské Slavie povedl vstup do zápasu a už v čase 2:45 šli do vedení. Horalé se usadili v obranném pásmu svého soupeře a po přiťuknutí od Chrtka pálil z mezikruží přesně Voženílek – 0:1.

V den utkání HC Slavia Praha jmenoval do funkce sportovního manažera klubu nejlepšího střelce slávistické historie a nedávno ještě hráče vrchlabského Stadionu Jaroslava Bednáře. Bývalý útočník vykonával stejnou funkci dvě sezony v extraligovém Hradci Králové předtím, než se loni vrátil k profesionálnímu hokeji, aby završil kariéru v dresu Slavie.

Chvíli na to šel úspěšný střelec jako první pykat na trestnou lavici, hosté však úvodní oslabení v pohodě přežili. Co nevyšlo Slavii v početní převaze, povedlo se jí v polovině 13. minuty. Trio vrchlabských hráčů se natolik věnovalo Vlčkovi za brankou Soukupa, až domácí útočník našel před brankou zcela volného Pšeničku, jenž hravě srovnal.

Ve zbytku první třetiny si Stadion zahrál hned tři přesilovky, ani v jedné však nedokázal vrátit vedení na svoji stranu. To ve 29. minutě už se hosté radovali. Pražané propadli v útočném pásmu a do brejku unikl Matýs. Jeho zakončení ještě ke gólmanu Pavlátovi nedorazilo, puku se ale zmocnil Urban a ten už si věděl rady – 1:2.

Zvýšit vedení horalů mohl Matýs, z těžkého úhlu ale mířil nepřesně. Mrzet to hosty nemuselo na začátku závěrečné periody. V útočném pásmu zachoval klid a nadhled Urban, krásnou přihrávkou napříč brankovištěm našel Jakuba Kynčla, jenž Pavláta překonal potřetí.

Vrchlabské gól uklidnil. Pojistku mohl přidat Matýs, smolař zápasu ale tentokrát ve 45. mířil jen do horní tyčky. Záhy neproměnil trestné střílení Chalupa a hostující hráči i příznivci mohli začít doufat, že je to v závěru utkání nebude mrzet.

Východočechy vystrašila brzká power-play slávistů a při níž i trefa Krejčího v čase 57:37, zbylé dramatické momenty už však vyrovnání nenabídly a hosté mohli v hale Slavie slavit cenné tři body a ukončení nepříjemného propadu tabulkou.

Bilance SLA vs. VRC od návratu horalů do Chance ligy



Příprava 2020: Vrchlabí - Slavia Praha 1:2, Slavia Praha - Vrchlabí 0:1.

Sezona 2020/21: Slavia Praha - Vrchlabí 4:3sn, Vrchlabí - Slavia Praha 2:1pp.

Příprava 2021: Vrchlabí - Slavia Praha 3:2, Slavia Praha - Vrchlabí 4:2.

Fakta – branky a asistence: 13. Pšenička (Vlček), 58. Krejčí (Poletín, Machač) – 3. Voženílek (Chrtek, Heřman), 29. Urban (Matýs, Mrňa), 44. J. Kynčl (Urban). Rozhodčí: Bejček, Pilný – Maštalíř, Štofa. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 720. Třetiny: 1:1, 0:1, 1:1.

HC Slavia Praha: Pavlát (R. Málek) – D. Krejčí, Veber, Barák, Mikuláš Hovorka, T. Duda, R. Havel, Němeček – Všetečka, T. Knotek, Michnáč – Poletín, P. Machač, Kružík – Vlček, Žejdl, Ondráček – J. Doležal, Pšenička, Šteiner. HC Stadion Vrchlabí: J. Soukup (O. Štěpánek) – Vála, T. Jelínek, Kajínek, Bučko, M. Voženílek, Nedbal, Oliva – Matýs, T. Kaut, T. Zeman – Heřman, Chrtek, Pochobradský – J. Kynčl, P. Urban, Mrňa – D. Chalupa, Herčík, Kučera.

Ohlasy trenérů

Jiří Veber (HC Slavia Praha): Bohužel se dostáváme do nepříjemné situace, které jsme si já i hráči vědomi. Známe příčiny toho, proč jsme se právě tady ocitli a pokud se z ní chceme dostat, musíme tomu jít naproti a hlavně se každý musí nejprve zamyslet nad sebou. Víme, že to nebude jednoduché, nechali jsme se uchlácholit těmi šesti povedenými zápasy a teď se to celé prohlubuje. Nemůžeme být spokojení ani s tím, že jsme tentokrát nedostali tolik gólů, je to zkrátka špatné a řešíme to jak s vedením, tak i hráči. Z tohohle se ale musíme dostat sami.

Petr Hlaváč (HC Stadion Vrchlabí): Zápas se mi hodnotí dobře, protože se nám poslední dobou moc nedařilo a sáhli jsme i k pohovorům s hráči o tom, jakým způsobem se má hokej dělat. Ti dneska ukázali, že to srdíčko mají, semkli se, skákali do střel a ač ten hokej z naší strany nemusel vypadat tak dobře, tak si myslím, že to nebylo tak zlé, hlavně se v tomto případě počítá vítězství. Na soupeře jsme se velmi dobře připravili, dali jsme více než jeden gól a potvrdilo se i to, o čem jsme se sami bavili – že na tři góly už jsme s naší obranou a dobrým gólmanem schopní vyhrát. Bylo to těžké, bylo to vydřené, ale hlavní je výhra.

Další výsledky 11. kola: Třebíč - Přerov 3:0, Prostějov - Vsetín 1:3, Ústí nad Labem - Jihlava 0:4, Sokolov - Poruba 4:0, Benátky nad Jizerou - Kolín 3:0, Havířov - Kadaň 4:0.

Program 12. kola - sobota 17.00: Vrchlabí - Třebíč, Litoměřice - Slavia Praha, Vsetín - Ústí nad Labem, Šumperk - Benátky nad Jizerou, Poruba - Prostějov, Přerov - Sokolov, Kadaň - Frýdek-Místek. 17.30: Jihlava - Havířov.